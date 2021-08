Une manette PS5 DualSense achetée = l’abonnement 1 an au PS+ à moitié prix !

Jusqu'au dimanche 5 septembre 2021 inclus, la Fnac propose une offre promotionnelle qui permet de s'équiper d'une manette PS5 DualSense et d'un abonnement de 12 mois au service PlayStation Plus pour 99,99 € au lieu de 129,98 €.

Dans le cadre d'une opération promotionnelle sur le site de la Fnac, pour l'achat d'une manette PS5 DualSense, vous bénéficier d'une remise de 50% sur le prix de l'abonnement de 12 mois au PlayStation Plus. Cela permet d'avoir l'ensemble pour 99,99 € au lieu de 129,98 € soit une remise de 30 €. Pour profiter de l'offre, vous devez ajouter la manette et l'abonnement à votre panier. La remise s'effectue automatiquement.

Pour en revenir à la manette DualSense PS5, cette dernière embarque un microphone et une sortie casque. La touche Create vous permet de capturer et diffuser vos moments de gaming les plus épiques. L'accéléromètre et le gyroscope intégrés vous permettent de profiter de la détection de mouvements intuitive dans les jeux compatibles. Enfin, les nouvelles gâchettes adaptatives offrent différents niveaux de force et tension lorsque vous interagissez avec votre équipement et les environnements dans les jeux.

Concernant l'abonnement PlayStation Plus, ce dernier suggère divers avantages comme le multijoueur en ligne, des réductions exclusives, un espace de stockage de 100 Go sur le Cloud ou encore les jeux du mois. À propos des jeux offerts ce mois-ci mois, PlayStation France a récemment dévoilé les titres gratuits d'août 2021.