Une femme nommée Siri, Samsung vs Apple, un grand danger sur le Play Store, le recap

Cette semaine, vous aviez le choix entre des actus insolites et des actus sécurité. Du côté de l’insolite, on a vu Samsung s’en prendre violemment à Apple dans ses dernières pubs, servant à mettre en avant la qualité photo exceptionnelle du Galaxy S21 Ultra. On a également parlé de cette femme nommée Siri qui, pour cette seule raison, a demandé un MacBook gratuit à Tim Cook. Du côté de la sécurité, on vous a mis en garde contre Bizarro, ce malware capable de voler vos coordonnées bancaires, et contre 23 applications du Play Store qui manquent sérieusement de confidentialité. Au milieu de tout ça, Microsoft a annoncé la plus grosse mise à jour d’Outlook depuis des années.

Samsung lance une attaque frontale contre Apple

En dévoilant ses deux derniers spots publicitaires, Samsung n’y est pas allé de main morte contre Apple. L’objectif : prouver la supériorité écrasante du Galaxy S21 Ultra sur l’iPhone 12 Pro Max en matière de photo. Le constructeur a pour cela comparé deux photos de sandwich au fromage (parce que pourquoi pas) et deux photos de la Lune. Dans la première vidéo, on remarque en effet beaucoup plus de détails et de contraste du côté du Galaxy. Mais là où aucune discussion n’est possible, c’est bien au niveau du zoom optique, dont le cliché lunaire nous fait la démonstration. Face au zoom x100 du Galaxy S21 Ultra, l’iPhone 12 Pro Max fait à faire le poids son zoom x12.

Attention au malware Bizarro qui peut vider votre compte en banque

Un nouveau malware provenant du Brésil a fait son arrivée en Europe via une agressive campagne de phishing. « Des tentatives pour voler des justificatifs d’identité auprès de clients de 70 banques de différents pays européens et sud-américains ont été repérées » explique Kaspersky. Les courriels envoyés imitent ceux de l’administration fiscale et contiennent un fichier ZIP qui installe Bizarro. Ce dernier va alors fermer toutes les sessions ouvertes sur le navigateur, forçant l’utilisateur à rentrer ses identifiants. L’idée est bien entendu de récupérer des informations bancaires afin de vider le compte de leur victime. Prudence donc avec les pièces jointes, comme toujours.

Elle s'appelle Siri, elle demande un MacBook en réparation

C’est aussi simple que ça. « J’ai écrit un courriel au PDG d’Apple pour demander un ordinateur parce que j’ai l’impression qu’ils me doivent bien ça après avoir enduré des années de blagues Siri » explique Siri Hafso, Américaine de 29 ans. Avant d’être l’assistant vocal le plus connu du monde, Siri est un prénom relativement commun dans les pays scandinaves. Du moins jusqu’en 2011, date d’entrée en service du Siri tel qu’on le connaît aujourd’hui. Alors, quand le MacBook de la jeune femme a rendu l’âme, cette dernière s’est dit qu’il s’agissait de la bonne occasion pour prendre une revanche sur la vie. Elle a alors écrit une lettre à Tim Cook, PDG d’Apple, pour lui demander un nouvel ordinateur. La réponse se fait toujours attendre.

Vos données ne sont pas sécurisées sur ces 23 applications

Ce sont plus de 100 millions d’utilisateurs qui sont touchés, et ce à partir de seulement une poignée d’applications. Si l’on ne connaît pas le nom exact des applis concernées, on connaît l’erreur qui a engendré leurs failles de sécurité. « Les développeurs négligent souvent l’aspect sécurité et la configuration de ces services » explique Checkpoint en parlant des bases de données en temps réel. Les informations personnelles de leurs utilisateurs se retrouvent donc exposées au grand air, à la merci de tout à chacun qui saurait où chercher. Google et les développeurs ont été prévenus du danger, et certaines brèches ont déjà été rebouchées.

Microsoft déploie une grosse mise à jour d'Outlook

Synchronisation des mails plus rapide, calendriers partagés plus fiables, performances générales améliorées : voilà le programme du « plus grand changement apporté à Outlook pour Windows depuis sa sortie initiale en 1997 », selon Microsoft. Aucun changement du design à l’horizon, en revanche. « C’est l’une de ces améliorations qui devrait être invisible, car elle élimine les problèmes, mais ne modifie pas la fonctionnalité de base du produit », précise la firme de Redmond. La mise à jour devrait être disponible pour tous les utilisateurs d’ici septembre prochain.

Nos tests de la semaine

Surface Laptop 5 et Škoda Enyaq iV 80 ont été passés au peigne fin de nos testeurs cette semaine. Le PC portable de Microsoft a assez peu de défauts. Son écran a certes des bords trop épais et il peut vite devenir très bruyant, mais il profite tout d'un design impeccable, d'une bonne autonomie, sans parler du fait qu'il est assez puissant pour faire tourner des jeux gourmands. Son prix reste un mauvais point : 1129€ minimum. Quant au SUV de Skoda, il propose un certain confort à bord et des technologies de très bonnes factures. Problème : nombre d'entre elles sont en option. À partir de 45 000 €.