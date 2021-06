Android cache les paramètres de confidentialité, le marché des NFT s’effondre, le récap de la semaine

Google a tout fait pour ne pas que les utilisateurs d'Android active les paramètres de confidentialité, les investisseurs se désintéressent en masse des NFT, Linky devient payant (ou pas), voici le récap de la semaine.

Actualité mouvementée cette semaine. D’un côté, des documents exposés au grand jour ont révélé que Google a délibérément rendu difficiles d’accès les paramètres de confidentialité d’Android pour empêcher les utilisateurs de désactiver le pistage publicitaire. Ensuite, nous avons assistés à la quasi-fin des NFT, dont les investisseurs se désintéressent en masse. Sans compter le scandale Linky, dont personne ne sait vraiment qui va financer l’installation. Heureusement, certains travaillent pour régler les problèmes, comme Microsoft et Samsung sur leurs appareils respectifs.

Google ne veut pas que vous accédiez aux paramètres de confidentialité d'Android

Fût un temps, Google n’était pas le fervent défenseur de la vie privée qu’il tente d’être aujourd’hui avec Android 12. Bien au contraire, puisque des documents ont révélé que la firme a volontairement rendu difficile d’accès les paramètres de confidentialité dans les anciennes versions du système d’exploitation. Celle-ci aurait en effet constaté une « augmentation substantielle » du nombre de désactivations des fonctionnalités permettant la collecte de données à des fins publicitaires lorsque celles-ci étaient aisément trouvables. Pour couronner le tout, l’entreprise a fait pression sur différents constructeurs pour qu’ils en fassent de même sur leur surcouche.

Le NFT est-il passé de mode ?

Les investisseurs semblent le penser. Le 3 mai 2021, le marché des NFT connaît son pic historique, avec 100 millions de dollars dépensés en ce seul jour. Pourtant, cette dernière semaine, il n’a enregistré que 19,4 millions de dollars de vente. Les acheteurs, eux, se font de plus en plus rares. Depuis le 3 mai, le nombre de portefeuilles virtuels dédiés aux NFT est passé de 12 000 à 3900. « C’est définitivement une bulle économique. Il est difficile de prédire quand l’on atteindra le sommet », prévenait l’investisseur Nate Hart à l’époque où le système était à son apogée. Il semblerait que la bulle a éclaté.

Mais qui paye pour l'installation de Linky ?

D’un côté, Enedis assure que « les consommateurs ne paieront pas de coût supplémentaire dû à Linky ». De l’autre, l’UFC-Que Choisir affirme que l’installation est soutenue par les utilisateurs à hauteur d’un surcoût sur la facture de 15 € par an pendant 10 ans. Quand on sait que le déploiement du compteur a coûté 5,7 milliards d’euros à l’État, la question du financement se pose légitimement. D’autant que les économies de charge, censées prendre en charge les frais, ne seront que de « 1 milliard d’euros sur les 4. prochaines années » selon la Commission de régulation de l’Énergie. Pour le moment, le mystère perdure.

La mise à jour de Windows 10 fait dérailler la barre des tâches

Comme souvent, la dernière mise à jour KB5003214 a quelque peu chamboulé Windows 10. En effet, certains utilisateurs ont signalé des problèmes avec la barre des tâches. Lorsque les icônes ne s’affichent pas en cascade les unes par rapport aux autres, elles disparaissent complètement. Le souci vient visiblement de la nouvelle fonctionnalité qui affiche les actualités et la météo dans la barre des tâches. En attendant le déploiement d’un correctif par Microsoft, deux solutions existent. Vous pouvez, au choix, désinstaller la dernière mise à jour, ou bien désactiver la fonctionnalité Actualités et champs d’intérêt.

Le Galaxy S21 est mis à rude épreuve… en ouvrant l'appareil photo

Vous avez constaté des problèmes de latence sur votre Galaxy S21 lorsque vous utilisez l’appareil photo ? Vous n’êtes pas le seul. Le souci intervient notamment lorsque le zoom optique est activé. Les performances du smartphone semblent alors tout droit sorties d’un autre temps. Fort heureusement, Samsung est déjà en train de travailler sur un correctif. « Nous avons confirmé que le lag se produit lorsque la mémoire ou les ressources de calcul sont insuffisantes dans un chemin spécifique, notamment en mode portrait », a écrit ce dernier sur son forum officiel. Le problème devrait donc être résolu dans les prochains jours.

Notre test de la semaine

Sony sécurise sa place de leader sur le marché des TV OLED. Après une A8 plus que réussie, la Bravia XR 190J relève le défi de faire mieux. Les défauts à déplorer sont très peu nombreux. C’est à peine si les reflets sur la dalle et la quantité de services de streaming préinstallés sont dérangeants. En revanche, la qualité de son écran, qui offre des contrastes jouissifs, sa qualité audio exceptionnelle et son design sobre et élégant font de la TV une expérience agréable à chaque utilisation. Comptez tout de même 2699 € minimum pour vous la procurer.