Outlook : Microsoft déploie la plus importante mise à jour depuis 1997 sur Windows

Outlook sur Windows se met à jour. Microsoft déploie d'importants changements sur son application de messagerie électronique, comme un temps de synchronisation réduit, des calendriers partagés plus fiables et efficaces, et plus globalement, de meilleures performances. Le géant de l'informatique n'hésite pas à promettre la plus importante mise à jour d'Outlook depuis 1997. On fait le point sur les changements apportés.

Microsoft vient de lancer le déploiement d'une mise à jour majeure d'Outlook sur Windows. Actuellement, seuls 10% des utilisateurs de la version stable de la messagerie profitent déjà des améliorations. Microsoft s'engage à poursuivre le déploiement du firmware dans le courant de l'été.

D'ici septembre, tous les utilisateurs devraient avoir installé la mise à jour sur leur ordinateur. Le groupe américain précise que les améliorations de la mise à jour sont déjà disponibles depuis quelques semaines sur la version web d'Outlook, la version Mac ainsi que sur l'application mobile Android et iOS.

Quelles sont les améliorations apportées à Outlook sur Windows ?

La mise à jour ne comprend aucune amélioration du design de l'interface d'Outlook. Visuellement, vous ne remarquerez pas la différence. Par contre, Microsoft s'est focalisé sur l'amélioration des performances de son client mail. Le communiqué de Microsoft annonce une latence de synchronisation des mails bien plus courte, des calendriers partagés et délégués bien plus fiables et une amélioration notable des performances générales.

“C'est l'une de ces améliorations qui devrait être invisible car elle élimine les problèmes mais ne modifie pas la fonctionnalité de base du produit” précise Microsoft. Pour mettre au point la mise à jour, l'entreprise assure avoir recueilli les retours des utilisateurs du canal preview depuis deux ans. “Depuis l'été 2019, nous avons peaufiné l'expérience et corrigé des bugs” assure l'entreprise basée à Redmond.

La firme de Bill Gates n'hésite pas à promettre “le plus grand changement apporté à Outlook pour Windows depuis sa sortie initiale en 1997”. Avez-vous remarqué une différence récemment, que ce soit sur Windows, Mac ou sur smartphone ? On attend votre avis et votre témoignage sur Outlook dans les commentaires ci-dessous.