Vous prévoyez de voyager au Japon ou dans d’autres pays d’Asie ? Alors, vous devez impérativement trouver un moyen d’accéder au réseau 4G ou 5G pour vous simplifier la vie. L’eSIM d’Ubigi est une solution pratique et abordable pour y parvenir.

Notre smartphone est devenu un compagnon de voyage indispensable. Pour se repérer, pour chercher des informations, pour réserver des restaurants, des monuments, des musées ou des tickets de transport, tout passe par le mobile désormais. Quand on part dans des pays européens, nous n’avons pas vraiment besoin de prendre de précautions. La Règlementation Européenne sur le Roaming supprime les frais d’itinérance, permettant d’utiliser son forfait français au sein de l’UE et quelques autres territoires partenaires. Selon votre abonnement, l’enveloppe data n’est généralement pas aussi généreuse qu’en France, mais souvent suffisante.

Quand on quitte l’Europe, tout se complique. Jusqu’ici, il fallait soit compter sur des connexions Wi-Fi, pas toujours disponibles quand on en a le plus besoin, ou investir dans une carte SIM physique locale, une solution pas forcément très pratique, surtout quand on compte traverser plusieurs pays. Grâce à l’eSIM, on peut à présent profiter d’une connexion mobile performante au Japon et en Asie en toute simplicité et sans mauvaise surprise.

L’eSIM pour voyager l’esprit plus tranquille

Ubigi s’est imposé comme un fournisseur d’eSIM fiable et au rapport qualité-prix compétitif. Il suffit d’installer l’application sur son smartphone et de choisir le forfait qui nous intéresse parmi le vaste choix disponible pour obtenir une connexion mobile au Japon, en Chine, en Corée du Sud, en Thaïlande, au Vietnam, à Singapour…

Pour avoir la conscience tranquille, vous pouvez anticiper l’achat de votre eSIM. Souscrivez une offre avant votre départ, le forfait s’activera alors automatiquement quand vous arrivez à destination. De quoi retirer une certaine charge mentale lors de la préparation de votre voyage, puis une fois sur place. Vous n’avez pas non plus à craindre de désactiver le mode avion à l’atterrissage, vous ne serez pas surfacturé par votre opérateur français, puisque votre eSIM Ubigi prend le relais.

Vous pouvez opter pour un forfait couvrant un unique pays, comme le Japon par exemple, ou une offre régionale regroupant plusieurs pays si vous ne restez pas cantonné à une destination lors de votre périple. Le plan de données pour l'Asie est particulièrement intéressant si vous allez parcourir ce continent. Un forfait mondial permet d’obtenir une connectivité mobile depuis le monde entier.

Un très large choix de forfaits eSIM avec Ubigi

L’un des avantages majeurs d’Ubigi est de proposer des forfaits mobiles à la carte qui répondent à des besoins bien spécifiques. Vous choisissez la destination, la durée de validité (entre 1 jour et 12 mois) et la quantité de data (de 1 Go à illimité). Vous payez donc seulement ce dont vous avez besoin, pas plus. Et si vous avez besoin d’une rallonge, vous pouvez recharger instantanément votre eSIM depuis l’application.

Voici quelques exemples de forfaits accessibles pour le Japon :

1 Go durant 3 jours pour 3,5 euros

10 Go durant 7 jours pour 14 euros

25 Go durant 30 jours pour 32 euros

Illimité durant 7 jours pour 25 euros

Illimité durant 30 jours pour 66 euros

Ubigi octroie un accès au réseau 4G et 5G des opérateurs locaux, sans concession sur les débits. L’eSIM prend en charge le partage de connexion pour fournir une connexion mobile à une personne qui vous accompagne ou pour vous connecter à internet depuis votre ordinateur.

Cerise sur le gâteau, les clients résidant en France (et aux États-Unis) bénéficient d’une fonction exclusive : la possibilité de choisir entre une adresse IP locale ou du pays d’origine. Cette option est très commode pour accéder depuis l’étranger à des plateformes et des contenus qui ne sont disponibles qu’en France (services de streaming, applis bancaires, intranet d’entreprise…).

