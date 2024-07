Ces chercheurs ont une idée pour se débarrasser de ce fléau sur la route

Des chercheurs australiens travaillent actuellement sur une technologie capable de détecter les signes d'ébriété chez les conducteurs. Pour ce faire, ils exploitent les images capturées par les caméras intelligentes, toujours plus nombreux à bord de nos véhicules.

Chaque année en France, l'alcool fait des ravages sur les routes. Selon les données de la Sécurité routière, la consommation d'alcool est responsable de 30 % de la mortalité routière. Autre chiffre parlant, les conducteurs en état d'ébriété ont 17,8 fois plus de chances d'être responsables d'un accident mortel.

Même à partir de 0,5 gramme de litre d'alcool dans le sang, les risques sont bien réels :

rétrécissement du champ de vision

perception du relief, de la profondeur et des distances altérée

sensibilité à l'éblouissement plus importante

coordination des mouvements perturbée

vigilance et résistance à la fatigue diminuée

capacité d'évaluation des risques réduite ou faussée

A lire également : Les voitures seraient équipées d’un système anti-ébriété dès 2027 aux États-Unis

Détecter les signes d'ébriété des conducteurs

Pour lutter contre ce fléau, des chercheurs australiens de l'université Edith Cowan ont développé une technologie prometteuse. L'idée ? Scanner et analyser les images fournies par les caméras intelligentes installées à bord de nos voitures pour détecter les signes d'ébriété chez les conducteurs.Pour ce faire, le système s'attarde notamment sur les expressions faciales, la direction du regard ou les mouvements et la position de la tête.

Afin de tester leur technologie, ces experts se sont livrés à des tests grandeur nature. Les dizaines de volontaires ont été séparés en trois groupes correspondant à des niveaux d'alcoolémie différents. Les participants ont ensuite pris place à bord d'un simulateur de conduite.

75 % de précision globale

“Notre système détecte différents niveaux d'ébriété, avec une précision globale de 75 % sur les trois niveaux”, assure Ensiyeh Keshtkaran, doctorante à la tête du projet.

Aussi prometteuse soit-elle, cette technologie a ses limites. Pour cause, son utilisation implique que le conducteur a déjà les mains posées sur le volant. Et à moins d'être intégrée dans les systèmes électroniques du véhicule (pour empêcher de mettre le contact par exemple en cas de signes d'ébriété détectés), rien n'empêche l'utilisateur alcoolisé de tourner la clé et prendre la route.

De fait, les chercheurs envisagent plutôt de fournir cette solution à des sociétés de vidéosurveillance. “Si les vidéos basse résolution s'avèrent suffisantes, cette technologie pourrait être utilisée par des caméras de surveillance sur le bord de la route, et les forces de l'ordre pourraient l'utiliser pour prévenir la conduite en état d'ébriété”, expliquent-ils. Pour rappel, certains constructeurs ont d'ores et déjà instauré des systèmes similaires dans leurs véhicules. C'est notamment le cas de Volvo dans l'EX90, son SUV électrique dernier cri.

Source : BFM