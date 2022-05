Un vélo électrique pliable Xiaomi à -40% chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter d'un vélo à assistance électrique Xiaomi Mi Smart Pliable avec une puissance de 250W avec une réduction exceptionnelle de -40%. Découvrez tous les détails de l'offre ci-dessous.

Pendant ce mois de mai, la Fnac célèbre les beaux jours avec une opération exceptionnelle : Fnac Mobilité. Jusqu'à la fin du mois, l'enseigne vous propose donc des réductions exceptionnelles sur une large sélection d'appareils de mobilité urbaine. Parmi eux, on trouve les vélos électriques. Et bonne nouvelle : en ce moment, la Fnac propose des réductions allant jusqu'à -500€ sur les vélos électriques.

En vous rendant dès maintenant sur le site de la Fnac, vous pouvez ainsi par exemple profiter du vélo à assistance électrique Xiaomi Mi Smart Pliable avec une puissance de 250W pour seulement 599,99€ au lieu de 999,99€. Une réduction de -40% à ne pas rater pour ce vélo qui pourra vous accompagner dans votre quotidien.

Un vélo doté de la même batterie que les Tesla

Le Xiaomi Mi Smart Pliable est équipé d'une batterie Samsung 18650 power Li-ion battery cell, soit la même batterie que la Tesla. Le vélo peut ainsi atteindre une autonomie de 45km et donc vous accompagner dans toutes vos activités de la journée sans problème. Sa batterie est amovible et se place dans le tube du cadre. Grâce à la conception push-pull, sa mise en place et son retrait sont très faciles.

Le vélo pliable à assistance électrique Xiaomi vous propose un moteur sans balais haute vitesse pour une résistance magnétique diminuée et une accélération rapide et progressive. Vous pouvez par exemple rouler face au vent et en montée sans vous fatiguer. Pour encore plus de confort, il est équipé d'un écran d'information qui vous indique plusieurs éléments en temps réel comme votre vitesse, votre distance parcourue, votre consommation calorique ou encore la quantité de batterie restante.

Avec ce vélo, vous avez le choix entre 4 modes de pédalage. Chacun propose un niveau d'assistance différent afin de s'adapter à vos besoins qu'importe votre condition physique. Pour passer d'un niveau à l'autre, il suffit d'utiliser les boutons de votre écran de conduite.

Léger et compact, il ne pèse que 14,5 kg et se plie très facilement. Vous pouvez donc l'emporter partout avec vous.