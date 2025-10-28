Ce film Marvel a été annulé il y a 15 ans, mais il reste une chance qu’il sorte un jour

Alors que les fans de ce héros Marvel attendent un retour à l'écran depuis 15 ans après l'annulation du long-métrage prévu, on apprend qu'il reste un petit espoir que cela arrive.

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) est très vaste. Si certains de ses héros et anti-héros sont incarnés depuis des années par la même personne, d'autres changent de visage au gré des scénarios et des casting. Surtout quand les films sont sortis avant l'établissement du MCU.

À ce jeu-là, il y a un super-héros qui sort du lot : Spider-Man. D'abord c'est Tobey Maguire qui lui prête ses traits pour une trilogie signée Sam Raimi. Fort du succès du dernier volet, le réalisateur aimerait bien en faire un quatrième. Mais Sony met fin au projet début 2010 pour des différends créatifs.

C'est dans ce contexte que sort The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield dans le rôle principal. Il aura droit à deux longs-métrages avant de céder sa place à Tom Holland, qui continue d'enfiler le costume de l'homme-araignée à ce jour. Pendant tout ce temps, les fans rêvent du Spider-Man 4 auquel ils n'ont jamais eu droit et il y a une lueur d'espoir.

15 ans après son annulation, il reste une chance que ce film Marvel arrive sur nos écrans

En juillet 2025, Mattson Tomlin, co-scénariste de The Batman, écrit sur X qu'il aimerait bien écrire l'histoire d'un Spider-Man 4 où le héros est devenu mari et père de famille. Quelques mois plus tard, quelqu'un lui demande où en est cette idée et l'homme répond : “Lentement mais sûrement. Il n'y aura rien à redire à ce sujet avant longtemps (voire jamais !), car cela implique beaucoup de gens, de politique et de choses qui ne me concernent pas, mais on ne m'a pas encore dit « non » !“.

Cela ne veut pas dire que le souhait des fans sera exaucé, mais c'est toujours mieux que rien. D'autant que les Studios Marvel sont en pleine restructuration, ce qui théoriquement laisse la porte ouverte à des projets abandonnés de longue date. Disons que c'est “seulement l'espoir d'un fou“, comme dirait un célèbre magicien blanc.