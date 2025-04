Un signe de vie détectée sur une autre planète, une nouvelle « langue » sur Duolingo, c’est le récap’ de la semaine

Le télescope James Webb détecte des traces de gaz sur la planète K2-18b, vous pouvez désormais apprendre les échecs avec Duolingo, les chiffres de Tesla à nouveau en hausse, c’est le récap’ de la semaine.

2025 commençait mal pour Tesla mais deux modèles font leur grand retour en mars. Alors que Duolingo vous propose désormais d’apprendre à jouer aux échecs, Microsoft permet à plusieurs PC, jusqu’à présent bloqués, d’installer Windows 11 24H2. Cette semaine, on vous explique pourquoi les formules de politesse devraient être évitées sur ChatGPT et on vous dit tout du premier signe de vie détectée sur une autre planète,

Tesla n’a pas dit son dernier mot

Le début de l’année 2025 a été difficile pour Tesla, avec une forte baisse de ses ventes en Europe. Le constructeur semble avoir rebondi grâce à deux modèles qui se sont hissés en tête des ventes en mars. En effet, le Model Y et le Model 3 s’imposent comme les deux véhicules les plus vendus du mois. Malgré ce retour spectaculaire, la marque s’essouffle depuis un an. L’image controversée d’Elon Musk et la concurrence sur le marché de l’électrique rendent la marque de plus en plus fragile.

Lire : Tout le monde enterrait Tesla en Europe, mais ces deux modèles viennent de tout renverser

Un nouveau cours rejoint Duolingo

Duolingo est certainement l’application d’apprentissage de langues la plus complète à ce jour. En plus des nombreuses langues enseignées, on peut également y apprendre le Haut valyrien du Trône de Fer ou le Klington tiré de Star Trek. Grande nouveauté, dès le 22 avril 2025, les utilisateurs de Duolingo pourront également apprendre à jouer aux échecs. En effet, l’appli donnera des leçons de la version occidentale moderne du jeu. Pour l’instant, les cours ne seront disponibles qu’en anglais et sur l’application iOS de Duolingo.

Lire : Vous ne devinerez jamais la nouvelle “langue” que Duolingo vous propose d’apprendre

Windows 11 24H2 : plusieurs PC peuvent désormais installer la mise à jour

Plusieurs PC étaient encore bloqués et ne pouvaient pas installer Microsoft 11 24H2 car certains programmes tiers étaient incompatibles avec la mise à jour. On peut citer notamment les pilotes utilisés par les technologies SenseShield ou Dirac Audio. Certains jeux vidéo bloquaient également l’installation. Bonne nouvelle, Microsoft travaille actuellement au déploiement de plusieurs correctifs visant le déblocage de l’installation de la mise à jour. Rendez-vous dans vos paramètres, puis dans Windows Update, pour découvrir si la mise à jour est disponible.

Lire : Ces PC peuvent enfin installer Windows 11 24H2, Microsoft lève son blocage

Être poli avec ChatGPT n’est peut-être pas une si bonne idée…

Si vous utilisez ChatGPT ou un autre chatbot et que vous avez pris le réflexe de lui dire « bonjour », « s’il vous plait » ou « merci », sachez que la politesse à un coût. En effet, le patron d’OpenAI, Sam Altman, a expliqué que les formules de politesse ajoutées à vos requêtes coûtent des dizaines de millions de dollars d’électricité. Préférer les requêtes précises et rapides pourrait donc diminuer la consommation énergétique et les frais pour les entreprises. Récemment, une étude révélait que 12 % des utilisateurs de chatbots étaient polis pour se protéger en cas de prise de pouvoir de l’IA.

Lire : Pourquoi vous devez arrêter de dire “merci” et “s’il te plaît” à ChatGPT

L’espoir de trouver de la vie ailleurs renait…

Alors que les scientifiques tentent de savoir si la vie existe sur d’autres planètes depuis plusieurs décennies, des chercheurs de l’Université de Cambridge semblent avoir fait une découverte historique. En effet, le télescope James Webb a permis de détecter des molécules liées à la vie terrestre dans l’atmosphère de l’exoplanète K2-18b, située à 124 années-lumière de la Terre. Les scientifiques vont continuer leurs observations et devraient pouvoir valider ou non cette découverte d’ici un ou deux ans.

Lire : On vient de détecter le premier signe de vie sur une autre planète, c’est un moment historique pour l’humanité

Nos tests de la semaine

Huawei FreeArc : parfaits pour le sport en extérieur

Si vous cherchez des écouteurs pour faire du sport en extérieur, les FreeArc pourraient vous séduire grâce à leur excellent maintien sur l’oreille, leur confort et leur résistance à l’eau. Malheureusement, outre ces avantages, les écouteurs de Huawei sont largement perfectibles. En effet, l’isolation est inexistante, le son n’est pas très bon, l’autonomie est très moyenne et le logiciel est un peu léger. On aurait pu pardonner certains de ces défauts si le prix avait été plus raisonnable.

Lire : Test Huawei FreeArc : des écouteurs au design étonnant, mais sont-ils convaincants ?

Geforce RTX 5060 Ti : le meilleur rapport qualité/prix du marché

NVIDIA frappe fort avec l’impressionnante Geforce RTX 5060 Ti, le meilleur rapport qualité/prix actuellement disponible sur le marché. Les performances en raster sont excellentes, tout comme celles en ray-tracing. La conso et la chauffe sont maîtrisées et on apprécie que le path tracing soit accessible sous DLSS. On regrette toutefois que les perfs raster soient parfois trop proches de la 7700 XT et on vous encourage à favoriser la version 16 GB.

Lire : Test Geforce RTX 5060 Ti : la carte graphique qui allie performances et prix abordable, c’est elle !

JBL Flip 7 : compacte et puissante

JBL propose ici une enceinte portable compacte, puissante, qui saura vous séduire grâce à son acoustique sans distorsion à haut volume grâce à l’intelligence artificielle, et l’amplitude de ses basses. La diffusion sur plusieurs enceintes JBL est très appréciable, même si l’on regrette que le système Auracast soit limité aux modèles les plus récents de la marque. La fonction PlayTime pour augmenter l’autonomie est bienvenue, mais la jauge de batterie pourrait être plus précise. Lors de notre test, nous avons été déçus par l’absence de prise jack et de câble de charge.

Lire : Test JBL Flip 7 : l’enceinte tout terrain indispensable pour « s’ambiancer » toute la journée