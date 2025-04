Ces PC peuvent enfin installer Windows 11 24H2, Microsoft lève son blocage

Microsoft annonce que plusieurs PC jusque là privés de la dernière version de Windows 11, la 24H2, peuvent désormais l'installer. La firme a corrigé un bug qui traînait en longueur.

Il était une fois Windows

Vous appréciez toutes les nouveautés de Windows 11 24H2, la dernière version du système d'exploitation de Microsoft sortie en octobre 2024 ? Comment ça vous ne pouvez pas l'installer sur votre PC alors qu'il possède la configuration demandée ? Vous n'avez pas le droit ? Si c'est le cas, vous faites partie des utilisateurs chez qui la firme de Redmond a choisi de bloquer le déploiement de la mise à jour. Et il y en a beaucoup, pour de multiples raisons.

En résumé, plusieurs programmes tiers présentent des problèmes de compatibilité avec Windows 11 24H2. On pense par exemple aux pilotes utilisés par les technologies Dirac Audio ou SenseShield, servant respectivement à améliorer le son et à la sécurité de la machine. Parfois, c'est un simple jeu vidéo qui créé le souci. Et dans le cas qui nous intéresse ici, le coupable est un ensemble d'applications ayant tous la même fonction.

Ces PC ne bloquent plus l'installation de Windows 11 24H2, vérifiez si vous êtes concernés

Comme l'explique Microsoft, “après l'installation de Windows 11, version 24H2, certaines applications de personnalisation de fond d'écran peuvent ne pas se lancer ou fonctionner correctement. Plusieurs applications sont concernées, et les symptômes peuvent inclure des fonds d'écran qui ne s'affichent pas correctement, la disparition des icônes du bureau, la perte de la fonctionnalité d'aperçu du bureau, des problèmes avec les bureaux virtuels ou l'affichage de messages d'erreur par l'application“.

Des correctifs sont en cours de déploiement et le blocage de l'installation de Windows 11 24H2 est progressivement levé. Les programmes en question ne sont pas listés, mais il est très simple de savoir si vous êtes concerné : rendez-vous dans Paramètres > Windows Update. La mise à jour vous sera proposée le cas échéant, éventuellement accompagnée d'un message vous demandant de désinstaller l'application de fond d'écran problématique. Alternativement, Microsoft recommande de la mettre à jour en amont.