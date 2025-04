Tout le monde enterrait Tesla en Europe, mais ces deux modèles viennent de tout renverser

En début d’année, tout laissait croire à une dégringolade durable pour Tesla en Europe. Pourtant, les chiffres de mars montrent un retour en tête. Mais ce succès cache une réalité plus fragile à l’échelle annuelle.

Les ventes de Tesla avaient fortement chuté en Europe au début de l’année 2025. Entre janvier et février, la marque avait perdu près de la moitié de ses clients par rapport à l’an passé. Ce recul était attribué à une concurrence de plus en plus agressive, à un manque de nouveautés et aux polémiques politiques entourant Elon Musk. Mais à la surprise générale, le constructeur américain a rebondi dès le mois de mars, signant un retour spectaculaire dans le classement des ventes de voitures électriques.

Le Model Y s’est imposé comme le véhicule électrique le plus vendu du mois avec 10 150 unités, suivie de près par la Model 3 avec 8 916 ventes. Ces résultats placent Tesla en deuxième position parmi les marques les plus vendues en Europe sur le segment de l’électrique. Mais ce succès ponctuel masque une tendance plus inquiétante. En mars 2024, le constructeur avait vendu environ 38 090 véhicules sur le continent. En mars 2025, elle n’en écoule plus que 21 864, soit une chute de 42,6 % sur un an.

Tesla brille en mars, mais ses ventes européennes s’effondrent sur un an

Cette baisse touche plusieurs marchés majeurs. En France, Tesla affiche un recul de 37 %, tandis qu’en Suède et aux Pays-Bas, les ventes s’effondrent respectivement de 64 % et 61 %. Ces chiffres montrent que, malgré la domination de l'entreprise sur le mois, la marque est loin d’avoir retrouvé sa dynamique de croissance. Les remises ciblées et les livraisons en retard ont pu gonfler artificiellement les résultats de mars, sans refléter une reprise durable.

Tesla reste cependant une référence sur le marché de l’électrique. Le Model Y et la Model 3 continuent de séduire grâce à leur autonomie, leur technologie embarquée et le réseau de recharge. Mais la marque souffre d’un essoufflement, en partie lié à l’image controversée de son dirigeant. Si le fabricant américain veut redevenir leader sur le long terme, il devra proposer de nouveaux modèles plus accessibles et regagner la confiance de certains conducteurs. Pour l’instant, son leadership européen reste plus fragile qu’il n’y paraît.