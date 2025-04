On vient de détecter le premier signe de vie sur une autre planète, c’est un moment historique pour l’humanité

Pour la première fois, des chercheurs estiment avoir trouvé un indice sérieux de vie sur une autre planète. Grâce au télescope James Webb, des molécules liées à la vie terrestre ont été détectées dans l’atmosphère de K2-18b.

Depuis plusieurs décennies, les scientifiques cherchent à savoir si la vie existe ailleurs dans l'univers. Grâce aux observations du télescope James Webb, cette quête vient peut-être de franchir une étape majeure. L’analyse de l’atmosphère de la planète K2-18b révèle des traces de gaz qui, sur Terre, sont uniquement produits par des organismes vivants. Cette découverte relance l’espoir de ne pas être seuls dans le cosmos.

K2-18b est une exoplanète située à 124 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Lion. Elle est 8,6 fois plus massive que la nôtre et deux fois et demie plus grande. Elle orbite autour d’une petite étoile rouge, dans une zone où l’eau pourrait exister à l’état liquide, ce qui est une condition essentielle pour la vie telle que nous la connaissons. En observant la lumière de son soleil filtrée par son atmosphère, les chercheurs de l’Université de Cambridge ont détecté des molécules de diméthylsulfure (DMS) et de diméthyldisulfure (DMDS), des gaz produits dans notre monde uniquement par des formes de vie marine comme le phytoplancton et certaines bactéries.

La découverte de gaz biologiques sur K2-18b relance l’espoir de trouver de la vie ailleurs

Le niveau de gaz détecté est surprenant : il serait des milliers de fois plus élevé que sur Terre. Si cette origine biologique est confirmée, cela signifierait que K2-18b pourrait abriter un vaste océan recouvert d’une atmosphère riche en hydrogène. De nombreux chercheurs estiment qu'un environnement de ce type pourrait favoriser l'apparition de la vie sous des formes simples. Mais ils restent prudents. Des phénomènes géologiques inconnus pourraient aussi expliquer la présence de ces molécules, sans qu’il y ait nécessairement de vie.

Pour éviter toute erreur, les chercheurs vont poursuivre leurs observations avec le télescope James Webb. Leur objectif est d’atteindre un niveau de certitude de 99,99999 %, indispensable pour valider une telle découverte. Selon eux, cela pourrait être possible d’ici un ou deux ans. D'autres équipes travaillent également à reproduire ces conditions en laboratoire pour vérifier si ces gaz peuvent être générés sans intervention biologique. Si la présence de vie est confirmée, cela bouleverserait notre compréhension de l’univers et renforcerait l’idée que la vie pourrait être répandue dans la galaxie, et pas seulement limitée à notre Terre.

Source : The Astrophysical Journal Letters, Volume 983, Number 2