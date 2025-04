Vous ne devinerez jamais la nouvelle “langue” que Duolingo vous propose d’apprendre

La célèbre application d'apprentissage de langues ajoute une nouvelle corde à son arc. Duolingo va prochainement donner des cours atypiques, mais néanmoins intéressants.

Il y a de nombreuses manières d'apprendre une langue. À l'école bien sûr, mais aussi à l'aide de livres spécialisés ou de logiciels. Sur smartphone, il existe des tas d'applications permettant de se lancer dans à peu près n'importe quel dialecte. Parmi elles, Duolingo est sans nul doute l'une des plus connue. Beaucoup sont celles et ceux qui ont utilisé au moins un temps, ou qui se servent encore, du programme représenté par la célèbre chouette verte.

Depuis son lancement, l'appli a connu bien des changements, dont certains discutables comme la présence très envahissante de publicités dans sa version gratuite. Mais force est de constater qu'elle reste l'une des plus complètes à ce jour, proposant lecture, écrit et expression orale à travers un système ludique. Duolingo permet même d'apprendre le Klingon, tiré de Star Trek, ou le Haut valyrien du Trône de Fer. Vous pouvez aussi vous y exercer aux mathématiques ou à la musique, et bientôt à un jeu que l'on n'attendait pas forcément.

Duolingo ajoute une nouvelle “langue” à son application, la voici

À partir du 22 avril 2025, quelques utilisateurs verront apparaître une nouveauté : la possibilité d'apprendre les échecs avec Duolingo. Il s'agit de la version occidentale moderne du jeu, celle qui oppose les pions blancs et les pions noirs. Au programme : les mouvements des pièces, des problèmes à résoudre (trouver le mat en X coups par exemple), des parties partielles et des parties complètes. Le tout contre “Oscar”, l'un des personnages fictifs de Duolingo.

Pour le moment, les leçons d'échecs seront disponibles uniquement sur l'application iOS de Duolingo, en anglais. Dans les mois qui suivent, il sera possible d'en profiter dans d'autres langues. Elles ne sont pas listées, mais l'on suppose que le français en fera partie. La version Android de l'appli devrait également intégrer les leçons d'échecs à un moment donné, même si cela n'a pas été mentionné à l'heure actuelle.

Source : Lifehacker