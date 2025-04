JBL Flip 7

Le soleil revient ! Le retour des balades, des pique-niqué ou juste des moments chill entre amis ou en famille. L’enceinte nomade est le compagnon idéal pour enivrer les corps ou simplement relaxer l’âme, n’importe où, n’importe quand. Et si vous en cherchez une, pourquoi ne pas lorgner du côté de JBL avec la nouvelle Flip 7 ? Mais offre-t-elle véritablement de nouvelles fonctionnalités ou atouts par rapport à la génération précédente ?

Les haut-parleurs de votre portable ou de votre tablette sont asthmatiques ? Vous cherchez à remplir une pièce de musique ? Vous souhaitez un haut-parleur pour votre petit vidéoprojecteur ? Quel que soit l’usage, vous possédez probablement déjà une enceinte Bluetooth portable. Elle est polyvalente pour écouter tous vos contenus musicaux, podcasts, vidéos… de manière collective.

Dans ce domaine, JBL est une marque incontournable. Moins prolifique que les fabricants de téléphones, elle n’en est pas moins à sa 7e génération d’enceinte Bluetooth. La Flip 7 ne constitue pas le plus gros modèle de la marque (Charge 5) ni la plus petite (Go 4). Depuis quatre ans, la marque appartenant au groupe Harman, appartenant lui-même au groupe Samsung, n’avait pas renouvelé sa gamme.

La Flip 6 était déjà une bonne solution nomade pour écouter du son n’importe où. Cette nouvelle itération apporte-t-elle vraiment une valeur ajoutée ? Représente-t-elle un meilleur rapport qualité-prix ? Est-il utile de changer d’enceinte ? N’est-il pas préférable de prendre un plus gros (ou plus petit) modèle ? On vous explique tout, suivez le guide !

Fiche technique

Transducteurs 45 x 80 mm haut-parleur de graves/haut-parleur haute fréquence 16 mm Puissance de sortie 25 W RMS pour le haut-parleur de graves ; 10 W RMS pour le haut-parleur haute fréquence Réponse en fréquence 60 Hz à 20 kHz Batterie 4 800 mAh Résistance IP68 Connectivité Bluetooth 5.4 Dimensions (L x H x P) 211,5 x 109,5 x 92,5 mm/8.3 x 4,3 x 3,6 " Poids brut 0,826 kg

Prix et disponibilité de la JBL Flip 7

La JBL Flip 7 est en vente depuis le 1er avril chez Darty, Fnac, Boulanger et dans les boutiques ou sites spécialisés. Cette enceinte sans-fil est commercialisée au prix public de 149,99 euros alors que la génération précédente ne coûtait que 140 euros. Il est vrai que la JBL Flip 6 date de 2021. L’inflation est passée par là.

Sans grande surprise, la JBL Flip 7 se trouve en concurrence avec des enceintes Bluetooth milieu de gamme comme les Beats Pill, Bose SoundLink Flex 2, les Sony SRS-XE200 et les Ultimate Ears Boom 4. Par rapport à ses compétitrices qui se bornent à quelques coloris limités, JBl en propose 7 :

Rose

Bleu

Rouge

Blanc

Camouflage

Noir

Violet

Design, ergonomie et durabilité

On ne change pas une équipe qui gagne ! La JBL Flip dans sa septième itération conserve le design qui a fait sa réputation et qui l’identifie instantanément. C’est donc toujours un cylindre avec la particularité d’avoir ses extrémités qui vibrent au son diffusé. C’est plus gadget qu’autre chose (et donc inutilement consommateur d’énergie) puisqu’il n’y a pas de haut-parleurs aux extrémités. Les vibrations sont certes visibles, mais elles proviennent d’un moteur vibreur comme on en trouve sur des vestes haptiques de VR.

L’extérieur est toujours composé d’un tissu nylon dont le maillage autorise la diffusion du son sans contrainte. Malgré cette couverture, la JBL Flip 7 est encore plus protectrice que son aïeul en assurant une certification IP68. Ainsi, non seulement les poussières et les chocs sont encaissés, mais cette enceinte accepte l’immersion dans l’eau jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes. C’est parfait pour la plage ou la piscine, mais attention toutefois. L’enceinte pèse 826 grammes, presque 300 grammes de plus que la Flip 6, et coule plutôt que flotte. L’avantage est que ce surpoids évite que l’enceinte ne tombe avec un coup de vent. JBL est actuellement le seul constructeur généraliste à proposer cette certification IP 68.

Outre un poids plus élevé, la JBL Flip 7 voit ses mensurations s’étoffer. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce gonflement. Un caisson plus grand est généralement gage d’une meilleure diffusion sonore. De plus, l’autonomie est en hausse. Une plus grosse batterie a probablement été installée. On en aura la certitude dans la rubrique autonomie.

L’ergonomie du Flip 6 a été aussi conservée… mais avec quelques innovations. Déjà, la JBL Flip 7 n’est pas cantonnée à une position verticale ou horizontale (d’ailleurs guère stable malgré la ligne caoutchoutée). Elle bénéficie d’un système PushLock pour changer d’accessoire, un peu comme les caddies dans les supermarchés. Par défaut, une simple lanière plate de 5 cm de long environ est fixée sur l’enceinte. Toutefois, l’utilisateur peut lui adjoindre un mousqueton métallique, très pratique en quelques secondes. En plus, le bouton poussoir On/OFF et le logo Bluetooth rétroéclairés sont rejoints par une LED Auracast, indiquant la diffusion multiappareil (voir connectivité).

App

Le constructeur reprend l’app JBL Portable, disponible aussi bien sur Android que sur iOS. Elle a été améliorée à chaque nouvelle génération d’enceintes Bluetooth JBL. Pour une fois, la version iOS est la stricte copie de la version Android, rien de plus, rien de moins.

En premier, l’app affiche la jauge de batterie. Ensuite, elle propose cinq égalisations sonores :

JBL Signature (dynamique, mettant en avant les graves et les aigus)

Chill (plus faible amplitude entre graves et aigus)

Énergétique (forte amplitude des graves et aigus)

Vocal (mettant en avant les voix, donc les médiums)

Custom (7 bandes de fréquences d’ajustement entre 125 Hz et 8000 Hz, de – 6 à +6)

Par défaut, le son est diffusé en JBL Signature, un traitement sonore qui consomme un peu d’énergie sur l’appareil diffuseur. Sur l’enceinte, la sollicitation des haut-parleurs variera selon le mode d’égalisation choisi, modulant ainsi l’autonomie. C’est pourquoi JBL a eu l’intelligence de créer un mode PlaytimeBoost. Celui-ci supprime toutes formes d’égalisation, mais augmente légèrement le volume. La batterie tient alors plus longtemps. JBL annonce 2h d’autonomie en plus grâce à ce mode.

Ensuite, JBL Portable propose la fonction AuraCast, étrangement intitulée Groupe Stéréo dans l'app. Cette fonctionnalité permet d’associer plus d'enceintes JBL simultanément, pour un son dans plusieurs pièces par exemple. Nous n’avons pas été en mesure de tester AuraCast. Cette technologie ne fonctionne qu’avec les nouvelles enceintes JBL. Ainsi l’ancienne génération JBL Flip 6 exploitait PartyBoost pour un résultat comparable (sur 2 enceintes maximum). Et AuraCast n’est pas rétrocompatible avec PartyBoost.

Connectivité

La JBL Flip 7 est une enceinte de dernière génération, mais se contente de la version 5.4 de Bluetooth. Pour mémoire, la Flip 6 bénéficie du 5.1, mais c’était en 2021. Les utilisateurs peuvent profiter du profil A2DP 1.4 et AVRCP 1.6, rien de bien nouveau depuis son prédécesseur. Comme c’est devenu la mode sur les smartphones, ce haut-parleur ne comporte pas de prise jack 3,5 millimètres. Il est malgré tout possible de l’utiliser en filaire à travers son port USB type C. sur ce modèle d’entrée de gamme, JBl n’a pas jugé pertinent d’inclure la diffusion WiFi pour un son HD, réservée aux modèles haut de gamme (JBL Boombox 3 WiFi).

En installant la dernière version de JBL Portable, l’appairage est aisé sur Android, le téléphone ou la tablette reconnaît rapidement la JBL Flip 7. Sur iOS, c’est plus contraignant et il est nécessaire de passer par les paramètres Bluetooth du téléphone puis l’app JBL.

Qualité sonore et performances

Passons au plat de résistance de ce test : l’acoustique. Si la série JBL Flip est aussi populaire (plus de 20 millions de Flip 6 vendus en 2024), c’est pour l’expérience sonore qu’elle procure. Quand on étudie la fiche technique, les changements ne sont pas extraordinaires, wahoo, diraient certains. La plage de fréquence s’étend un peu plus dans les graves en passant de 63 Hz à 60 Hz. Les aigus plafonnent toujours à 20 KHz. On recherche la petite bête, mais cette amplitude devrait satisfaire la majorité des mélomanes.

Sur la Flip 6, la puissance de sortie stagnait à 30 W RMS, sur la Flip 7 on atteint les 35 W RMS. Le subwoofer 25 W n’a pas changé, mais le tweeter 10 W jouit d’un nouveau design pour grappiller quelques fréquences supplémentaires. On doit avouer qu’à faible volume comme à plein volume, le son est détaillé, avec très peu de distorsion. C’est un bonheur d’entendre des aigus rock comme de grosses basses électro. Étant donné l’étroitesse de la JBL Flip 7, le son est d’excellente qualité.

Ces louanges acoustiques ne doivent toutefois pas évincer un problème récurrent chez les Flip. En position verticale ou horizontale, le son est localisé. En d’autres termes, contrairement à son design cylindrique, le son n’est pas diffusé à 360 degrés. Le haut-parleur de graves est situé sous la lettre J (dans le sens vertical) et le haut-parleur des aigus sous les lettres B et L. C’est d’autant plus dommage que cette enceinte roule facilement, placée à l’horizontale. Ainsi, accroché au mousqueton ou installé en vertical, les personnes voyant le port USB-C n’auront pas la même expérience sonore, la puissance sonore sera plus faible et les graves beaucoup moins présentes.

Autonomie

La qualité acoustique est un critère primordial dans le choix d’une enceinte Bluetooth, mais l’autonomie est également à prendre en considération. Avoir la sonorité de l’opéra de Bayreuth, mais s’étouffer au bout de deux heures… peu de mélomanes en voudront. L’heure est plutôt au nomadisme, à une écoute loin des prises électriques.

Nous avions une petite crainte, car la batterie de notre JBL Flip 7 est de même capacité que la génération précédente. Dans les spécifications, on annonce franchement 4800 mAh sur notre modèle de test quand elle est absente sur la version précédente. Le constructeur indique « jusqu’à 14 heures d’autonomie », sachant que la Flip 6 en faisait 2h de moins. En mettant le volume à 50%, l’enceinte parvient à s’exprimer pendant 9 h. Cela pourrait sembler faible, mais la majorité des utilisateurs régleront le volume sur 20 à 30 %. On retomberait alors sur les chiffres fournis par JBL.

Contrairement à son prédécesseur, le constructeur n’a pas jugé opportun de placer un cordon de charge USB-C. La caution écolo a du bon. Un petit cordon clipsable sur l’enceinte n’aurait pas été de refus. JBL assure que la charge complète nécessite 2,5 heures. Avec un chargeur classique probablement, mais avec un chargeur 25 W (le minimum vital sur les portables actuels), il suffit de 1 heure 30, dont 30 % en seulement 30 min. Ainsi, une charge le matin peut assurer une journée de musique environ. Et rappelons que la fonction PlayTime exclusive à JBL autorise jusqu'à 2h d'autonomie supplémentaire, en l'activant depuis l'app.

C’est regrettable, mais l’indication de la jauge n’est pas très juste. Elle fonctionne par paliers (100, 70, 50, 30, 10 %). Aussi, on peut avoir quelques surprises en croyant que la batterie à 70% de charge et quelques secondes plus tard, elle descend à 50 %. Ce n’est pas compliqué à changer, en mettant à jour l’app.

Charge avec chargeur 25 W non fournis :

0 min : 0 %

30 min : 30 %

60 min : 70 %

90 min : 100 %