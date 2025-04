Pourquoi vous devez arrêter de dire “merci” et “s’il te plaît” à ChatGPT

Utilisez-vous des formules de politesse quand vous écrivez ou dictez une requête pour ChatGPT ? Si c'est le cas, sachez qu'il existe une conséquence négative à laquelle vous n'aviez peut-être pas pensé.

La politesse est essentielle dans nos interactions au quotidien entre humains, mais elle est loin d'être indispensable lorsque l'on parle avec des robots. Pire, elle peut même être superflue et coûter cher aux éditeurs des modèles de langage.

Sur X (Twitter), une utilisatrice se demandait “combien d’argent OpenAI a perdu en frais d’électricité à cause des gens qui disent ‘s’il vous plaît' et ‘merci'” à ChatGPT et aux autres chatbots et fonctions IA basés sur les modèles de l'entreprise. Contre toute attente, Sam Altman, patron d'OpenAI, lui a répondu, estimant à des “dizaines de millions de dollars” le coût de la politesse de ses utilisateurs.

La politesse envers l'IA a un coût énergétique et financier

Il ajoute que cette somme est toutefois “bien dépensée”, plaisantant qu'on “ne sait jamais”. Il fait ici référence aux théories selon lesquelles l'IA pourrait finir par prendre le pouvoir. Dans ce cas, on serait bien content de ne pas l'avoir maltraitée et d'avoir pris le temps de mettre de la forme à des demandes, même si celles-ci coûtent une petite fortune à traiter pour OpenAI.

En février dernier, nous vous rapportions que ChatGPT était en train de remplacer Google dans les habitudes des utilisateurs, qui ont tendance à s'éloigner des moteurs de recherche traditionnels pour leur préférer les chatbots et leurs réponses plus rapides et plus précises. Cette tendance était soulignée par une enquête menée par le groupe de médias britannique Future. Selon cette même étude, 70 % des utilisateurs sont polis lorsqu'ils interagissent avec une IA. Ils sont même 12 % à déclarer qu'ils utilisent des formules de politesse justement en cas de soulèvement de l'IA.

Alors, faut-il se passer des “merci” et “s'il te plaît” à ChatGPT et aux autres pour faire diminuer la consommation énergétique (et les coûts pour les entreprises) de l'usage de l'IA ? Rien n'est moins sûr. Ce n'est pas prouvé, mais de nombreux utilisateurs estiment obtenir des réponses de meilleure qualité avec des prompts bien construits et polis. Et vous ?