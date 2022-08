Un PC portable Chuwi HeroBook Pro à moins de 190€ chez AliExpress !

Rendez-vous vite chez AliExpress pour profiter d'une offre incroyable : le PC portable Chuwi HeroBook Pro à moins de 190€ ! On vous explique tout sur cette offre ci-dessous.

Alors que la rentrée scolaire approche, nombreux sont ceux qui cherchent un PC portable à prix mini. Que ce soit pour travailler ou étudier, on a trouvé l'offre idéale pour vous permettre de dépenser le moins possible en cette période compliquée. En ce moment chez AliExpress, on a ainsi trouvé un PC portable Chuwi HeroBook Pro, disponible pour seulement 187,60€ au lieu de 219,60€.

Pour profiter de ce prix exceptionnel, il vous suffit d'utiliser le code SDFR842. Et une autre bonne nouvelle : il est expédié depuis l'Espagne et livré gratuitement en seulement 7 à 10 jours.

Et pour ceux qui ne connaissent pas la marque Chuwi et ses PC portables, pas de panique. On vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur ce PC portable dans le reste de cet article.

Le HeroBook Pro de Chuwi : un PC portable pour vous accompagner dans votre quotidien

Le PC portable HeroBook Pro de Chuwi n'est pas cher, mais il n'en reste pas moins intéressant. Il propose notamment un processeur Intel Gemini lake N4020 avec une carte graphique Hard-Decoding 4K@30Hz UHD Graphics 600 et 8Go de RAM avec 256Go de stockage SSD. Il est également doté d'un clavier ultra-large sans bord et d'un écran de 14,1 pouces FHD IPS.

Equipé d'une batterie de 38Wh, il peut tenir entre 3 et 7 heures avec une charge rapide de 24W. Précisons finalement qu'il bénéficie du système d'exploitation Windows 10 OS pré-installé.

Chez AliExpress, au moment de la rédaction de cet article, il a déjà été commandé par presque 200 personnes et il récolte un moyenne de 4,7/5. Il est de plus vendu par la boutique officielle de Chuwi en Espagne qui récolte de son côté 96,4% d'avis positifs.

Vous n'avez donc aucune raison de ne pas craquer pour ce PC portable Chuwi à prix cassé !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.