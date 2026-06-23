Un parent sur deux consulte son smartphone quand il passe du temps avec son enfant, selon cette étude

Plus de la moitié des parents utilisent leur smartphone pendant qu'ils s'occupent de leur enfant, révèle une récente étude commandée par Bayard Jeunesse. Ce phénomène porte désormais un nom : la “technoférence”.

Ces dernières années, on s'est beaucoup posé la question du danger des smartphones (et des écrans de manière générale) sur les enfants. Mais qu'en est-il des parents accros à leur téléphone ? Si ces derniers risquent beaucoup moins leur santé à scroller sur les réseaux sociaux (encore que), cela peut les amener à passer moins de temps avec leur progéniture. C'est ce qu'a voulu mesurer Bayard Jeunesse, dans une récent étude commandée à l'Observatoire santé Pro Btp et relayée par l'AFP.

Les conclusions sont claires : la moitié des parents seraient victimes de “technoférence”, c'est-à-dire le « phénomène par lequel les parents, en consultant leur téléphone ou en regardant la télévision en présence de leur enfant, réduisent leur disponibilité cognitive et émotionnelle et appauvrissent la qualité des échanges ». Sur les 980 personnes interrogées entre octobre 2024 et janvier 2026, 55 % admettent consulter régulièrement un autre écran pendant les périodes normalement consacrées à leur enfant de moins de 5 ans.

Sur le même sujet — Cette marque française propose des smartphones sécurisés pensés pour les enfants et les adolescents

La moitié des parents avouent regarder leur smartphone quand ils sont avec leur enfant

Pourtant, ce manque d'attention envers sa progéniture pourrait, à terme, avoir une incidence néfaste pour son développement, surtout à bas âge. Comme le souligne Marie Danet, enseignante-chercheuse en psychologie du développement à l’Université de Lille et qui a partocipé à l'étude, « la petite enfance est la période où la qualité des interactions parent-enfant compte le plus pour le développement ».

Passer moins de temps avec son enfant ou de moins bonne qualité pourrait donc l'empêcher de se développer correctement, notamment au niveau social. Mais pour beaucoup, il est devenu trop difficile de se passer de son téléphone. Que ce soit parce que l'on attend un appel important ou simplement parce que l'on souhaite prendre son enfant en photo, il y a toujours une bonne raison de garder son téléphone à proximité, selon les parents interrogés.