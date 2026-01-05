Un livreur utilise l’IA pour faire croire qu’il a livré son colis et ça fonctionne

Un internaute raconte comment un livreur a réussi à faire accepter sa livraison en soumettant une photo clairement fabriquée à l'aide de l'intelligence artificielle. Et ce n'était pas pour terminer sa tournée plus tôt.

Quand vous vous faites livrer un article acheté sur un site de vente en ligne ou votre repas du soir, il peut se passer plusieurs choses. Normalement, le livreur sonne chez vous et vous remet le colis. Parfois, il le laisse dans la boîte aux lettres, voire devant votre porte et prend une photo pour prouver que la livraison est faite. Plusieurs personnes n'aiment pas ce dernier procédé puisque cela laisse le colis à la merci de n'importe qui, y compris d'un livreur peu scrupuleux qui repartirait avec.

Mais il y a pire. La combine utilisée ici ne nécessite même pas de se déplacer au domicile du destinataire. Un américain du nom de Byrne Hobart en a fait l'expérience, qu'il raconte sur X (Twitter) : “Incroyable. Le livreur DoorDash [un service de livraison de nourriture américain, ndlr] a accepté la course, l'a immédiatement marquée comme livrée et a soumis une image générée par IA d'une commande DoorDash à notre porte d'entrée“.

Visiblement une photo créée par IA suffit à prouver qu'une livraison a été effectuée

L'homme publie la photo de sa porte d'entrée, à gauche ci-dessous, avec l'image IA validée par DoorDash, à droite. Pas besoin d'être un expert dans la reconnaissance de photos générées par intelligence artificielle pour se rendre compte de la supercherie. Pourtant ça a fonctionné. Devant le scepticisme de certains commentateurs, Hobart précise que cette mésaventure est arrivée à au moins une autre personne de la même ville, avec le même nom de livreur.

Il suppose que quelqu'un a piraté un compte DoorDash sur un mobile “jailbreaké”. Le faux livreur aurait ensuite récupéré la photo de la porte d'entrée dans l'historique des livraisons précédentes afin de s'en servir pour fabriqué la fausse. Tout ça dans le but d'obtenir des repas gratuits. De son côté, DoorDash a supprimé le compte incriminé avant de dédommager Byrne Hobart. L'histoire ne dit pas s'il a repassé commence ce soir-là.