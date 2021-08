Un iPhone retrouvé dans la rivière d’Édimbourg fonctionne toujours après un an sous l’eau

Décidément, les iPhone résistent parfaitement à leur séjour sous l’eau. L’un d’entre eux a été retrouvé au fin fond de Leith, la rivière qui traverse le centre d’Édimbourg. Après avoir été réuni avec son propriétaire, ce dernier a indiqué l’avoir perdu il y a un an. Le smartphone fonctionne toujours.

Shane Stephen a l’habitude de trouver des objets inattendus lorsqu’il plonge dans les eaux de Leith, à Édimbourg. « C’était une journée chaude et j’avais envie de me baigner, alors j’ai obtenu la permission de plonger dans les eaux de Leith, car cela a été très enrichissant pour les découvertes », raconte-t-il. Ce jour-là n’a pas fait exception, puisque c’est avec un iPhone entre les mains qu’il est remonté à la surface. Il lui a fallu environ une heure et demie sous l’eau avant de découvrir ce trésor.

Plutôt que de le garder pour lui, Shane décide d’examiner la carte SIM avant de contacter O2, un opérateur britannique. Grâce aux informations transmises par le plongeur, la firme est parvenue à retrouver le propriétaire du smartphone, qui a souhaité rester anonyme. Toutefois, celui-ci a précisé que cela faisait un an qu’il l’avait égaré. Malgré tout ce temps passé dans la rivière, l’iPhone fonctionne à la perfection.

Les iPhone commencent à avoir une sacrée réputation de nageurs hors pair. Ces derniers semblent en effet résister à toutes les conditions les plus extrêmes, comme le prouve cet iPhone 11 Pro qui est resté 30 jours au fond d’un lac gelé et est ressorti en parfait état. Si cette performance est déjà impressionnante en soi, elle n’arrive même pas à la cheville de cet iPhone 11 Pro Max qui a passé un an dans un lac à Taïwan, là encore sans dégât majeur.

Quant à Shane Stephen, il n’a pas été particulièrement surpris par sa découverte. Il précise qu’en même temps que l’iPhone, il a remonté à la surface un vélo utilisé par un livreur Just Eat. Malgré tout, sa trouvaille la plus spectaculaire reste sans doute « plusieurs coffres remplis de pornos et de préservatifs qui appartenaient à une ancienne maison close voisine ».

