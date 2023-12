Un iPhone 12 passe 3 mois dans une rivière avant d’être retrouvé, il fonctionne parfaitement

Malgré au moins 3 mois passé dans une rivière, l'iPhone 12 qu'a retrouvé un plongeur s'allume sans aucun problème. L'homme a pu parcourir les photos et les contacts pour tenter de trouver son propriétaire.

Les entreprises ont souvent tendance a exagérer les caractéristiques de leurs produits pour faire rêver les futurs acheteurs. Mais parfois, c'est l'inverse. Sur nos smartphones, la fameuse résistance à l'eau est un bon exemple. Pas question de dire que vous pouvez prendre votre appareil avec vous pendant un 10 km nage dans l'océan. La prudence est de mise pour éviter les plaintes et autres demande de réparation. Pourtant, dans certains cas, la réalité dépasse largement ce qui est inscrit sur la fiche technique.

Le 10 novembre dernier, un homme du nom de Lee plonge dans la rivière Stanislaus au nord de la Californie. Il se cherche pas à se rafraîchir. Plongeur de profession, il est chargé ce jour-là de nettoyer la rivière pour que les saumons royaux puissent y circuler sans crainte. Lee sait très bien qu'il risque de trouver tout et n'importe quoi en matière de détritus. Sauf peut-être cette espèce de petite brique fine qui attire son attention. Coincée par des rochers et couvert d'algues, le plongeur la saisit avant de sortir de l'eau. Surprise : c'est un iPhone 12.

Un homme trouve un iPhone 12 dans une rivière et parvient à l'allumer après l'avoir séché

Sans trop y croire, Lee nettoie le smartphone et le laisse sécher à l'air libre quelques jours. Le 16 novembre, soit 6 jours après sa découverte, il branche un chargeur au mobile et appuie sur le bouton d'allumage. L'iPhone 12 se met en marche sans aucun souci. Il n'est pas protégé par un code PIN ou autre et l'homme peut voir que la dernière vidéo, prise au niveau de la rivière, date du 4 septembre. Cela fait donc au moins 3 mois qu'il était sous l'eau. Lee ne sait pas encore à qui appartient le téléphone, mais va se servir de la liste des contacts pour retrouver son propriétaire.

L'iPhone 12 est certifié IP68 sous la norme IEC 60529. Concrètement, cela veut dire qu'il peut être immergé jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant maximum 30 minutes sans subir de dégâts. Il aurait donc dû rendre l'âme depuis longtemps dans ce cas-ci. Ce n'est cependant pas un record. En 2022, un homme retrouvait son iPhone après 10 mois passé dans l'eau d'une rivière anglaise. Là aussi, en état de marche.

Source : AppleInsider