Après un an d’immersion au fond d’un lac l’iPhone 11 Pro Max fonctionne encore

Les iPhone 11, Pro et Pro Max sont de vrais sous-marins ! Un utilisateur raconte avoir fait tomber son iPhone Pro Max 512 Go (aie, aie, aie…) au fond d'un lac par accident à Taïwan – avant de le retrouver un an plus tard à la faveur d'une sécheresse monstre qui a provoqué l'assèchement du plan d'eau. Croyez-le ou non, le smartphone s'est remis à fonctionner parfaitement après quelques minutes de charge.

Taiwan vit en ce moment l'une de ses pires sècheresses en 67 ans et les taïwanais doivent composer avec un climat étouffant, des terres arables craquelées… et des lacs asséchés. Même la production de puces déjà touchée par la pandémie de coronavirus est impactée – les usines comme celles de TSMC consomment en effet beaucoup d'eau. Or, comme vous le savez, les mauvaises nouvelles ne le sont pas forcément pour tout le monde – en l'occurence c'est grâce à l'assèchement d'un plan d'eau que le propriétaire d'un iPhone 11 Pro Max 512 Go a pu retrouver son appareil un an après l'avoir perdu.

On est en mars 2020 et Chen fait du Paddle sur le lac de Sun Moon. Il vient alors d'acheter un iPhone 11 Pro Max 512 Go dont le prix frôle alors les 1700 euros et compte l'emporter avec lui. Même si le smartphone est certifié IP68 il achète un sac étanche à 5 € qu'il attache autour de son cou. Quand au Paddle, tout est question d'équilibre mais Chen, visiblement, enchaîne les ploufs et les remontées sur la planche. Cela endommage sans qu'il ne s'en rende compte la corde qui retient la poche contenant l'iPhone 11 Pro Max. Soudain, Chen remarque que la corde autour de son coup ne tire plus.

iPhone 11 Pro Max : 12 mois d'immersion au font du lac et pas une égratignure

Il doit alors se rendre à l'évidence : son iPhone est tombé tout au fond du lac, 27 mètres plus bas – et aller chercher l'appareil sans entrainement ou équipement adapté semble impossible. Chen décide de prendre l'accident avec philosophie. De toute façon l'iPhone 11 Pro Max étant certifié IP68 il peut, dans le meilleur des cas, résister à une immersion jusqu'à 4 mètres de profondeur pendant 30 minutes, n'est-il pas ? Un ami lui rappelle d'autres histoires semblables d'iPhone perdus et retrouvés en parfait état de marche et lui lance presque comme un défi : “ne t'inquiète pas, tu reverras ton iPhone l'année prochaine”.

Exactement un an plus tard, la sécheresse frappe Taïwan – le lac Sun Moon est alors à un niveau anormalement bas. Chen reçoit alors un message inespéré : des habitants du coin ont retrouvé son smartphone à moitié recouvert de sédiments en se promenant aux abords du lac. On apprend que la partie du lac où l'appareil a été retrouvé n'avait jamais été au sec depuis 60 ans. Chen explique qu'il était tellement remonté comme une pile par la découverte de son smartphone qu'il en est devenu insomniaque pendant quelques jours. L'appareil lui même était intact. L'intérieur de la poche dans laquelle il était protégé ne contenait pas une goutte d'eau ce qui a sans doute aidé l'appareil à survivre immergé aussi longtemps.

Il y a portant d'autres histoires où un iPhone (souvent des iPhone 11) a survécu à une immersion longue durée sans la moindre protection. Le dernier en date est un iPhone 11 Pro fonctionnel après 30 jours d'immersion au fond d'un lac gelé. Mais il y a plus fort, comme ce plongeur qui a retrouvé un iPhone 11 fonctionnel après six mois d'immersion au fond d'un plan d'eau au Canada. Cette résistance n'a pourtant pas empêché Apple de se voir reprocher par la justice italienne sa “publicité mensongère” autour de la résistance à l'eau des iPhone. Apple ne précise pas assez, selon les juges transalpins, que les iPhone résistent uniquement à des immersions dans de l'eau claire. Apple refuse par ailleurs généralement de réparer les iPhone gratuitement en cas de dommages causés par de l'eau.

