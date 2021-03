Un iPhone 11 passe six mois au fond d’un lac avant d’être retrouvé

Un plongeur a retrouvé un iPhone 11 fonctionnel au fond d’un lac canadien. Après l’avoir remonté, il a constaté qu’il fonctionnait encore et a appelé sa propriétaire qui l’avait perdu six mois plus tôt.

C’est l’histoire insolite de ce début de semaine et elle se déroule en Colombie Britannique, à l’ouest du Canada. Elle nous est rapportée par le site Apple Insider et concerne un iPhone 11 qui a passé un peu trop de temps dans l’eau. Clayton et Heather Helkenberg habitent Chilliwack, près de Vancouver. Leur hobby consiste à effectuer des plongées sous-marines pour récupérer des objets au fond du lac Harrison. Dans une vidéo, le couple raconte avoir trouvé un iPhone 11 dans la vase. Après l’avoir remonté, ils le ramènent chez eux, curieux de voir s’il fonctionne encore même après avoir passé un temps indéfini complètement immergé

Après l’avoir nettoyé et séché, le s’est rendu compte que le téléphone fonctionnait encore, malgré quelques soucis au niveau des haut-parleurs et du micro. Bien décidé à retrouver le ou la propriétaire de l’objet, Clayton Helkenberg en a sorti la carte SIM et l’a utilisé dans un autre terminal.

L’iPhone 11 a passé six mois sous l’eau

Il s’est avéré que la propriétaire était une habitante de Vancouver nommée Fatemeh Godsi. Elle avait perdu son téléphone six mois plus tôt, en septembre dernier, lors d’une balade de plaisance en bateau. Evidemment, elle ne pensait jamais retrouver son smartphone un jour, surtout en si bon état, et s’est rendue dans la bourgade de Chilliwack pour le récupérer. La scène a été filmée et on peut la voir à la fin de la vidéo publiée par le couple. La propriétaire a donc pu récupérer ses données et mêmes les photos prises juste avant l’incident malheureux.

Pour rappel, l’iPhone 11 est certifié comme étant IP68. Cela signifie qu’il peut théoriquement passer trente minutes immergé à deux mètres de profondeur. Le cas de l’iPhone 11 du lac Harrison dépasse clairement les conditions, ce qui rend cette histoire unique. Bien entendu, il s’agit là d’un événement hors du commun et le terminal ne s’en s’est pas sorti indemne. Il est déconseillé d’essayer de reproduire ça chez vous.

Une histoire amusante qui égaye notre lundi.

Source : AppleInsider