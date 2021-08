Apple : n’attendez pas les iPhone pliables avant au moins trois ans

Apple ne devrait pas sortir d’iPhone doté d’un écran pliable avant un long moment. Mark Gurman, qui travaille pour Bloomberg, indique ainsi que la marque serait prête à se lancer que dans deux ou trois ans, au minimum. Elle a en effet d'autres projets pour le moment.

Les smartphones pliables restent très minoritaires sur le marché, mais devraient se démocratiser de plus en plus à l’avenir, du moins dans le petit monde d'Android. Pour les adeptes de produits Apple, il faudra attendre quelques années. C’est du moins l’avis de Mark Gurmam de chez Bloomberg, toujours bien renseigné.

Dans un édito, il indique en effet qu’Apple n’est pas encore prêt à travailler sur le format pliable, mais que la question va se poser à un moment ou un autre. Il se risque même à dire qu’il faudra à la firme de Cupertino au moins deux à trois ans avant de se lancer. Le fait est qu’Apple va forcément se faire comparer à Samsung quand ce sera le cas, ce dont elle n'a pas envie. Le premier smartphone pliable de la marque coréenne, le premier Fold, date de 2019. En 2023 ou 2024, elle aura donc plusieurs années d’expérience, ce que n’aura pas Apple. La société américaine sera donc désavantagée sur ce point.

Gurman dit quelque chose de très intéressant. Il rappelle que chez Samsung, nous avons deux smartphones pliables, le Z Fold, qui se le plie de manière verticale, et le Z Flip, qui lui le fait de manière horizontale. Il suggère qu’Apple est plus susceptible d’adopter le premier format que le second. Il est vrai qu’il présente de nombreux avantages, comme combiner l’usage tablette et l’usage smartphone, en plus de multiplier les usages.

Apple a d’autres choses en tête que le pliable

Apple va venir au pliable, c’est une évidence, que ce soit dans deux, trois ou même dix ans. En attendant, elle a d’autres chats à fouetter. Son chantier actuel concerne l’informatique, et plus particulièrement son SoC M1 qui devrait, à terme, se retrouver sur tous les MacBooks (en plus de l’iPad Pro).

Concernant les smartphones, cette année 2021 devrait se montrer assez sage. En effet, l’iPhone 13 a toutes les chances d'être très similaire au 12, mais apporterait tout de même ses petites innovations. Parmi elles, on évoque le retour du Touch ID (sous l’écran) mais aussi la présence d'une dalle avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Présentation dans le courant du mois de septembre si tout se passe bien.