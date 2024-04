Carte d’identité : remplacer l’ancienne encore valide par le nouveau format sera bientôt possible

Le gouvernement va mettre en place un moyen de se procurer la carte d'identité au format carte bancaire à la place de l'ancienne, même si cette dernière est encore valide.

Il aura fallu du temps, mais la France semble décider à entrer de plain-pied dans la modernisation des documents administratifs. Surtout ceux que l'on possède dans son portefeuille. En 2021, la carte d'identité numérique fait son apparition officielle. Son nouveau format “carte bancaire”, plus pratique, est aussi taillé pour vous protéger des fraudes avec ses différents systèmes de sécurité. Deux ans plus tard, en 2023, le gouvernement lance l'application France Identité. Grâce à elle, il devient possible de dématérialiser sa carte d'identité pour l'enregistrer sur son smartphone.

Une possibilité intéressante, mais qui n'est accessible qu'aux personnes munies de la carte nouveau format. Si vous possédez encore l'ancienne, vous êtes bon pour attendre la fin de sa validité, ce qui prendra parfois une dizaine d'années. Actuellement, le seul moyen de demander un remplacement anticipé est de perdre ou de se faire voler sa carte. Dans ce cas, il faut faire la demande accompagnée de la déclaration associée, en sachant que ça vous coûtera 25 €. Heureusement, cela va changer.

Il sera bientôt possible de remplacer sa carte d’identité ancien format pour la nouvelle, même avant sa date d'expiration

“Dans les prochains mois, un nouveau motif sera créé pour permettre le renouvellement de la carte nationale d’identité pour les personnes souhaitant créer leur identité numérique avec France Identité“, déclare l'équipe en charge du programme interministériel à iGeneration. Il ne faut cependant pas s'attendre à ce que cela arrive tout de suite : “le périmètre et les conditions précises de ce nouveau motif sont encore à définir“, prévient-on. Impossible pour le moment de savoir si tous les détenteurs des anciennes cartes auront droit à un remplacement, ou seulement une partie.

La carte d'identité prend donc le chemin du permis de conduire nouveau format, que vous pouvez désormais obtenir à la place du papier rose même si ce dernier est encore valable. L'objectif affiché est de pousser à l'utilisation de l'application France Identité, amenée à prendre une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne en stockant toujours plus de documents au format dématérialisé.