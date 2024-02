Une PlayStation portable est dans les cartons, Android 15 va introduire un nouveau partage audio, le récap

Sony travaillerait sur une toute nouvelle console portable PlayStation, une nouvelle fonctionnalité de partage audio arrive sur Android 15, Obi-Wan Kenobi pourrait ne jamais revenir sur Disney+, c’est le récap.

Sony préparerait une « PlayStation Vita 2 », une nouvelle console portable qui pourrait cette fois-ci jouer aux jeux PS4 et PS5. De son côté, Google travaillerait sur une nouvelle méthode de partage audio, prévue pour Android 15. Enfin, l’actuel principal de la série Obi-Wan Kenobi a annoncé une mauvaise nouvelle pour la suite de la série Disney+. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du jeudi 1er février 2024.

Une PlayStation « Vita 2 » pourrait bien voir le jour

Sony prépare une nouvelle console portable, nommée provisoirement PlayStation « Vita 2 », qui pourrait sortir d’ici quelques années. La console serait dotée d’un processeur AMD de 18 CU et serait compatible avec les jeux PS4, voire certains jeux PS5 avec des ajustements de performance et de définition. Cependant, le projet en serait pour l’instant à ses prémices, et tout pourrait changer d’ici sa sortie.

Android 15 pourrait tout miser sur le partage audio

Android 15 prévoit d’introduire Auracast, une technologie qui permet de partager l’audio entre appareils sans mots de passe grâce au Bluetooth LE Audio. Auracast rend le partage audio plus simple, plus sûr et plus inclusif, en permettant à un appareil d’émettre du son vers plusieurs récepteurs en même temps. Android 15 pourrait aussi ramener les widgets sur l’écran de verrouillage.

L’avenir d’Obi-Wan Kenobi est loin d’être assuré sur Disney+

Ewan McGregor, qui incarne Obi-Wan Kenobi dans la série Star Wars du même nom, a révélé à Variety qu’il n’y avait pas de projet de saison 2 pour le moment, malgré son envie d’en faire une. La série était présentée comme une série limitée de 6 épisodes, mais certains fans espéraient une suite, d’autant que la réalisatrice Deborah Chow ne fermait pas la porte à cette possibilité. À la rédaction, nous espérons vivement que l’aventure d’Obi-Wan Kenobi ne s’arrêtera pas là.

