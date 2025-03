Un défaut de fabrication avec les RTX 50 pour PC portables ? Nvidia éclaircit la situation

Le défaut de fabrication rencontré avec les RTX 50 de bureau ne devrait pas se retrouver sur les cartes graphiques pour PC portables, promet Nvidia. La disponibilité des laptops sous RTX 50 a par contre été reculée.

Le lancement de la génération de cartes graphiques Blackwell (RTX 50) est décidément des plus chaotiques chez Nvidia. Des problèmes logiciels provoquant un écran noir ont été en partie résolus avec un correctif inclus dans une nouvelle version du pilote GeForce Game Ready, mais d'autres soucis viennent ternir le lancement de ces nouveaux GPU.

Il a en effet été découvert que certaines unités de RTX 5090, RTX 5080 et RTX 5070 Ti souffrent d'un manque de ROP (Render Output Units). Ces composants physiques sont essentiels au bon fonctionnement d'un GPU. Ils agissent en fin de traitement graphique, juste avant l'enregistrement des rendus dans la mémoire d'affichage et le transfert des informations à la partie affichage d'une configuration.

Un défaut de fabrication sur les RTX de bureau

Normalement, une RTX 5090 dispose de 176 ROP, une RTX 5080 de 112 ROP et la RTX 5070 Ti de 96 ROP. Sauf que ces quantités de ROP ne sont pas atteintes sur certaines cartes graphiques expédiées par Nvidia, réduisant de fait les performances des GPU. En général, lorsqu'un produit est affecté par ce vice, il va manquer une partition complète de ROP, soit un total de huit unités. Cela représente un déficit de 4,5 % dans le cas des RTX 5090, de 7 % pour les RTX 5080 et d'un peu plus de 8 % pour les RTX 5070 Ti.

Ce défaut de fabrication touche le GPU de base, c'est-à-dire que tous les modèles de cartes graphiques sont potentiellement concernés, Founder's Edition ou versions custom de constructeurs tiers. Nvidia se montre toutefois rassurant en estimant à 0,5 % la part de cartes graphiques vendues auxquelles il manque ce type d'unités.

Selon deux médias allemands, Heise Online et Hardwareluxx, ce problème de ROP pourrait bien se retrouver dans les RTX 50 pour PC portables en plus des cartes graphiques de bureau. Les premiers laptops équipés d'un GPU RTX 50 devaient être commercialisés à partir du mois de mars, mais nous avons appris que nous ne les verrons finalement pas arriver sur le marché avant avril au mieux, voire mai. Les publications précisent que Nvidia a demandé aux fabricants de bien vérifier que leurs produits sont conformes d'un point de vue technique, et qu'ils proposent notamment bien le bon nombre de ROP promis.

Les RTX 50 portables épargnées par le problème de ROP ?

Nvidia a réagi pour écarter l'idée que le défaut de fabrication touchant les RTX 50 de bureau se retrouvera dans les RTX 50 portables. “Tous les partenaires continuent d'effectuer des vérifications dans le cadre de notre procédure de test standard”, explique l'entreprise à The Verge, réfutant donc qu'un protocole spécial a été mis en place pour les cartes graphiques Blackwell qui propulseront des PC portables.

Ben Berraondo, directeur des relations publiques mondiales de Nvidia GeForce, a assuré “qu'aucun autre GPU n’est affecté” et qu'aucun GPU pour ordinateur portable ne sera touché par le problème de ROP manquant. Nous ne savons pas si c'est parce que le défaut de fabrication n'a jamais existé pour ces GPU ou si parce que le renforcement des contrôles va empêcher la commercialisation de GPU qui pourraient être défectueux.

Le report des premiers modèles d'ordinateurs portables embarquant une carte graphique RTX 50 pose tout de même question quant à la réalité de la situation. Selon Heise Online, ce délai pourrait être dû au fait que “Nvidia n'a distribué que récemment le vBIOS final pour les GPU des ordinateurs portables”. On ne peut pas non plus écarter la possibilité qu'une faible production cause une certaine sécheresse en termes d'approvisionnement, ralentissant l'assemblage de masse des laptops, et donc leur disponibilité.

À l'heure actuelle, il est encore très difficile de se procurer une carte graphique RTX 50 à un prix décent. Les tarifs communiqués par Nvidia n'ont pas du tout été respectés par ses partenaires (ZOTAC, MSI, Asus, PNY…), suscitant la frustration des consommateurs. Surtout que pour laisser place aux GPU Blackwell, Nvidia a mis un terme assez tôt à la production des RTX 40, asséchant le marché. On espérait que les Radeon RX 9000 d'AMD changent la donne, mais la Radeon RX 9070 et Radeon RX 9070 XT sont, elles aussi, vendues à des prix bien supérieurs à ceux communiqués par AMD.

