Test Radeon RX 9070 XT : que vaut la nouvelle star de l’écurie AMD ?

La vraie star du lancement des 9000 chez AMD, c’est définitivement cette RX 9070 XT et son placement tarifaire extrêmement agressif. Mais a-t-elle d’autres arguments face à la RX 5070 Ti ? Réponse dans notre test.

Pour “gagner la guerre” des cartes graphiques, il ne faut pas forcément être le plus puissant ou le plus innovant. Parfois, il faut simplement savoir se placer au bon endroit au bon moment et au bon prix. C’est ce qui semble être à première vue l’histoire de la RX 9070 XT, la plus puissante carte graphique RDNA 4 annoncé par AMD sur cette nouvelle génération. Mais que donne-t-elle en réalité ? Nous avons fait les mesures pour le déterminer.

Prix et disponibilité

La RX 9070 est annoncée au prix officiel de 689 euros. Il s’agit donc d’un prix très agressif sur notre marché, où la RTX 5070 Ti est vendue pas moins de 884 euros au prix MSRP. Près de 200 euros de moins, voilà une belle aubaine sur le papier… si la carte tient bien toutes ses promesses.

AMD Radeon RX 9070 XT GPU RDNA4 Gravure 4 nm Unités de calcul 64 Accélérateur IA 128 TGP 304 W Mémoire GDDR 16 Go GDDR6 Bus mémoire 256 bits

Voici notre configuration de test pour la RX 9700 XT :

CM : ROG Strix X870-I Gaming WiFi

CPU : AMD Ryzen 9 9800x3D

Refroidissement : Corsair iCue H100i RGB Elite

RAM : 2×16 Go Corsair Vengeance DDR5-6000 MHz

SSD : MSI Spatium M580 PCIe 5.0 2 To

Alimentation : Corsair SF1000L 80 Plus Gold

Design, consommation et chauffe

AMD ne crée pas ses propres cartes sur cette génération. Nous avons donc en test le modèle Sapphire Radeon RX 9070 XT Pulse, qui sera vendu au prix conseillé par AMD. Ces éditions sont une nouvelle fois assez simplistes, et font l’impasse sur les petits ajouts du premium comme l’éclairage RGB pour ne citer que cela. Le châssis est comme toujours en plastique, mais reste efficace, et la carte est assez massive en prenant 3 pleins slots avec son design à double radiateurs refroidi par 3 ventilateurs. Le flux d’air chaud est traditionnel, et donc expulsé vers la connectique de la carte.

Sur la chauffe, nous faisons sensiblement le même constat que sur la RX 9070 avant elle : les températures sont tout de même élevées sur la VRAM, à 92°C précisément en pleine charge synthétique. Le reste est beaucoup plus acceptable à 58°C au global pour 74°C au point chaud, mais cette GDDR6 n’aura définitivement pas froid l’hiver. Au repos, la carte se calme un peu plus avec une température globale de 50°C, 52°C au point chaud, et une mémoire à 70°C tout de même un peu élevée dans ce contexte.

La consommation de la carte s’élève à 299W sur un test synthétique, mais nos mesures ont repéré une pointe à 333W sortant du TGP annoncé par le constructeur. Au repos, nous sommes encore très élevé par rapport à la concurrence, avec pas moins de 53W consommés contre 21W sur une RTX 5070 Ti. En jeu, nous retrouvons 288W sur des expériences lourdes type Alan Wake 2.

Au moins, une nouvelle fois, pas besoin de s’embêter avec une connectique PCIe Gen 5 16 pins. La carte ne demande que deux connexions 8 pins, comme la RX 9070.

Calculs créatifs et intelligence artificielle

Notez qu’une grande nouveauté de la série 9000 est d’avoir remis au goût du jour toute la partie Media Engine de la plateforme. AMD promet une meilleure qualité de compression vidéo et des performances largement supérieures à la génération précédente, qui était assez décevante pour les streameurs en herbe. Nous n’avons pas eu l’occasion de la tester, ceci étant.

Sur la partie photo, nous pouvons voir des performances dans un mouchoir de poche entre la RX 9070 XT, la RTX 5070 Ti et la 7900 XT. Rien de très engageant. Sur le montage vidéo, il en va presque de même alors que les 7900 XT et RX 9070 XT font sensiblement les mêmes scores, laissant la RTX 5070 Ti en tête d’un petit 7%. Enfin, sur DaVinci Resolve, les nouvelles cartes de chez AMD et NVIDIA font jeu égal, avec une RX 7900 XT qui reste en tête de peu, sûrement en attendant que DaVinci ne profite pleinement de la nouvelle architecture.

À nouveau, notre benchmark Blender nous fait faux bond sur cette génération 9000. Cependant, sur le terrain des calculs IA dans l’univers WindowsML, nous pouvons voir que les calculs en FP32 n’évolue pas énormément entre les cartes AMD, quand NVIDIA reste en tête de 15%. Sur le FP16, l’évolution est plus marquée face à la génération précédente, mais NVIDIA s’envole avec 27% de performances en plus. Et enfin, sur les entiers, nous retrouvons la même situation avec NVIDIA en tête de 53%. Le constat reste le même sur Stable Diffusion, où la RX 9070 XT connaît tout de même une belle croissance de génération à génération.

Mesures en 4K et 1440p VS RTX 5070 Ti et RX 7900 XT

Commençons par les mesures théoriques sur les benchmarks synthétiques proposés par 3DMark. Nous avons choisi Speed Way, qui met en avant les performances en ray-tracing, et Steel Nomad, qui met les dernières générations de techniques de rasterisation en œuvre.

Un constat qui se répète avec la RX 9070. Avec le ray-tracing, la RTX 5070 Ti reste largement devant avec 17% de performances en plus. Mais en pur rasterisation, la RX 9070 XT prend la tête de 7%.

Pour tester en conditions réelles, nous avons fait appel à 10 titres :

Ces jeux ont été sélectionnés pour différentes raisons. Certains comme Alan Wake 2, Black Myth Wukong ou Cyberpunk 2077 poussent jusqu’à leur retranchement même les cartes graphiques les plus récentes. D’autres comme Marvel Rivals sont un bon indicateur pour le jeu compétitif moderne. Mais surtout, tous ces titres sont compatibles avec une grande majorité des technologies des deux bords, DLSS et FSR. Notez que pour ces comparaisons, le plus bas dénominateur commun est choisi : si un jeu supporte le DLSS Frame Generation, mais pas le FSR3 Frame Generation, alors les mesures sont faites en DLSS/FSR simple pour une même base de comparaison. Le ray-tracing est toujours poussé à fond, soit en path tracing lorsque disponible ou assimilé.

Lorsque possible, nous comparerons également les augmentations de performances entre les différentes technologies DLSS/FSR/XeSS. Ces scores ne peuvent hélas pas être comparé entre une solution X et une solution Y, puisqu’elles n’ont pas le même impact sur les performances pour le même rendu visuel. Les comparaisons seront donc réalisées sur une technologie similaire, quand les résultats des autres technologies sont présentés à titre indicatif.

Alan Wake 2

En ray-tracing, la RX 9070 peine à convaincre alors que la RTX 5070 Ti offre des performances presque 5 fois supérieures en 4K. En 1440p, c’est légèrement plus du double en faveur à nouveau de l’équipe verte. Étrangement, la RX 7900 XT reste elle-même supérieure à la RX 9070 XT sur les performances en ray-tracing.

Sans ray-tracing par contre, la RX 9070 XT renverse de peu la tendance. Sur les définitions 4K comme 1440p, elle offre des performances supérieures de 7% par rapport à la RTX 5070 Ti.

Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 reste en faveur de l’équipe verte, alors que la RX 9070 XT offre des performances inférieures de 6% en 4K comme en 1440p. La différence est minime, mais on soulignera tout de même l’augmentation générale de 10% par rapport à la RX 7900 XT.

Black Myth Wukong

La RX 9070 XT a beau doubler les performances de la RX 7900 XT en 4K, la RTX 5070 Ti lui répond en offrant également le double d’elle. Ouch. En 1440p, la même leçon cuisante lui est offerte.

Sans ray-tracing, l’équipe verte conserve une avance de 7% en 4K pour à peine 2% en 1440p.

Cyberpunk 2077

Le ray-tracing continue d’être un point faible pour AMD, alors que la RTX 5070 Ti offre 52% de performances en plus en 4K par rapport à la RX 9070 XT, qui se transforme en 60% une fois en 1440p.

Sans ray-tracing, la RX 9070 XT reprend la tête de peu à 4% de plus que la RTX 5070 Ti, mais les deux cartes font jeu égal sur le 1440p.

Flight Simulator 2024

Quoi de plus beau qu’une telle harmonie ? Les RTX 5070 Ti et RX 9070 XT offrent tout simplement les exactes mêmes performances en 4K comme en 1440p. C’est beau cette union.

Hogwarts Legacy

Ray-tracing activé, les faveurs vont à la RTX 5070 Ti avec 18% de performances en plus en 4K contre un petit 6% en 1440p. Sans le ray-tracing, les résultats sont assez amusants puisque la RX 9070 XT offre 7% de performances en plus en 4K, mais fait jeu égal avec la RX 7900 XT en 1440p.

Horizon Forbidden West

Enfin un test intégralement favorable à la RX 9070 XT, qui offre 11% de performances en plus en 4K comme en 1440p là où les RTX 5070 Ti et RX 7900 XT font jeu égal.

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Quand la RX 9070 XT ne tient pas le path tracing, la RTX 5070 Ti offre sur le même terrain des performances supérieures en 4K que n’en est capable de fournir la dernière d’AMD en 1440p… Et uniquement sur le 1440p, la RTX 5070 Ti est 5 fois supérieure. Tout est dit.

Sans path tracing, le constat n’est pas meilleur alors que la RX 9070 XT reste bloqué au même niveau de performance que la RX 7900 XT avant elle. La RTX 5070 Ti offre 27% de performances en plus en 4K contre 17% en 1440p.

Marvel Rivals

La RTX 5070 Ti conserve une petite avance avec 10% de performance en plus en 4K contre 4% en 1440p.

Ratchet and Clank Rift Apart

Les drivers AMD nous empêchent toujours d’activer le ray-tracing sur cette génération 9000, ce qui reste crispant. Sans ray-tracing donc, la RX 9070 XT fait jeu égal avec la RTX 5070 Ti en 4K et prend l’ascendant de seulement 4% en 1440p.

Le prix, ça joue

Vous l’avez compris, AMD reste loin derrière en ray-tracing cette année alors que le path tracing gagne du terrain. Et côté rasterisation pure, cette RX 9070 XT est loin d’être aussi charmante que la RX 9070 comparée elle à la RTX 5070 face à une RTX 5070 Ti qui garde l’avantage conséquent de proposer un ray-tracing vraiment performant et le DLSS 4. Alors oui, le FSR 4 est arrivé désormais, mais comme nous l’avons détaillé dans notre test de la RX 9070… Ce n’est pas tout à fait suffisant.

Maintenant, c’est bien simple : on ne peut pas nier la différence colossale de prix entre la RX 9070 XT et la RTX 5070 Ti, qui est la carte rivale designée par AMD pour ce placement tarifaire. Economiser presque 200 euros à l’heure de l’écriture de ces lignes peut être plus que tentant pour fermer les yeux sur les performances en ray-tracing et plonger dans l’univers AMD. Tout dépend bien sûr des jeux que vous visez également, puisque les mesures concernant Indiana Jones, un jeu assez représentatif de la nouvelle vague, tend à laisser penser que la RX 9070 XT pourrait vieillir beaucoup plus vite que sa rivale.

À ce prix et dans le contexte économique qui est le nôtre, la RX 9070 XT représente un rapport qualité/prix véritablement intéressant. Mais si NVIDIA s’amuse, comme il l’a souvent fait historiquement, à baisser drastiquement le prix de sa RTX 5070 Ti pour coller un peu plus au train de cette dernière née de l’équipe rouge, alors son intérêt diminuera extrêmement vite.