Test AMD Radeon RX 9070 : cette nouvelle carte graphique arrive-t-elle à garder la tête hors de l’eau face à la concurrence ?

La concurrence est arrivée ! La Radeon RX 9070 d’AMD se dresse directement en face de la RTX 5070, et compte bien lui voler sa place sur le même segment tarifaire. A-t-elle de quoi y arriver ? Réponse dans notre test.

AMD a sciemment laissé la place à NVIDIA sur le début de l’année 2025. L’attente a été pour le moins étrange, alors que l’annonce a été barrée des programmes du CES pour être déplacée à la toute fin du mois de février. La rumeur veut que ce temps ait servi à optimiser au maximum les drivers des RX 9700 et XT et les stocks. C’est bien tout ça, mais que vaut la carte graphique maintenant que nous l’avons enfin en main ? Faisons le point.

Prix et disponibilité

La Radeon RX 9070 a été annoncée officiellement au prix de 629 euros. Financièrement, la RX 9070 se positionne sur le papier comme une rivale directe de la RTX 5070, au point même de réclamer pratiquement le même prix.

AMD Radeon RX 9070 GPU RDNA4 Gravure 4 nm Unités de calcul 56 Accélérateur IA 112 TGP 220W Mémoire GDDR 16 Go GDDR6 Bus mémoire 256 bits

Voici notre configuration de test pour la RX 9700 :

CM : ROG Strix X870-I Gaming WiFi

CPU : AMD Ryzen 9 9800x3D

Refroidissement : Corsair iCue H100i RGB Elite

RAM : 2×16 Go Corsair Vengeance DDR5-6000 MHz

SSD : MSI Spatium M580 PCIe 5.0 2 To

Alimentation : Corsair SF1000L 80 Plus Gold

Design, consommation et chauffe

Puisqu’AMD ne crée pas ses propres cartes graphiques cette année, nous avons en test la Sapphire Radeon RX 9070 Pulse, soit l’édition qui sera vendue au prix décidé par AMD. Et comme toujours, ces éditions sont celles au service minimum, qui s’évitent les petites fioritures type éclairage RGB pour se concentrer sur la carte elle-même, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Celle-ci est relativement bien contenue, avec un design à 2 slots et deux radiateurs massifs refroidis par deux ventilateurs sur le dessus qui renvoient l’air chaud à l’arrière du châssis.

Côté chauffe, nous pouvons voir que la carte graphique tient au global une température de 56°C poussée sur un test synthétique, avec un point chaud à 70°C. Le plus inquiétant est sa mémoire GDDR6 qui s’envole déjà à 86°C dans ces conditions. Au repos, nous retrouvons 47°C, 49°C au point chaud et une mémoire à 68°C. Elle chauffe plus que sa rivale directe, et la mémoire à 86°C ne donne pas envie de tenter l’aventure de l’overclock, mais c’est efficace.

Le TGP annoncé de la RX 9070 est de 220W, ce que nous retrouvons également même si nous avons pu capturer des pointes à 248W tout de même. En jeu, elle reste malgré tout dans les 214W, ce qui n’a rien de problématique et est équivalent à la RTX 5070. C’est au repos que nous sommes quelques peu déçus de retrouver 20W de consommation, soit le double de l’équipe verte.

Au moins ici, pas besoin d’adaptateur PCIe Gen 5 16 pins : la carte réclame nativement deux connecteurs 8 pins classiques.

Calculs créatifs et intelligence artificielle

Notez qu’une grande nouveauté de la série 9000 est d’avoir remis au goût du jour toute la partie Media Engine de la plateforme. AMD promet une meilleure qualité de compression vidéo et des performances largement supérieures à la génération précédente, qui était assez décevante pour les streameurs en herbe. Nous n’avons pas eu l’occasion de la tester, ceci étant.

Côté photo, pas vraiment d’amélioration par rapport à la RX 7800 XT qui la précède, faisant que la RTX 5070 reste en avance sur les performances de 7% ce qui n’est pas très marqué. Il en va de même sur la partie vidéo, où la RX 9070 surpasse la RX 7800 XT mais reste derrière la 5070 de 5%. Enfin, sur DaVinci Resolve plus clément avec les cartes AMD, c’est un retour en arrière de 12% sur les performances par rapport à la RX 7800 XT. Gageons cependant qu’ici, le logiciel de montage doit être mis à jour pour profiter pleinement de cette nouvelle génération.

Notre test Blender n’étant pas encore compatible avec les 9000, nous passons directement aux performances sur les calculs de l’IA. Ici, NVIDIA garde son avance de 10% sur les calculs FP32, d’un massif 25% sur le FP16 natif et de 48% sur les nombres entiers. Il n’y a qu’à l’utilisation de Stable Diffusion que la RX 9070 tire son épingle du jeu de 6% seulement.

Mesures en 4K et 1440p VS RTX 5070 et RX 7800 XT

Tradition oblige, commençons par deux tests synthétiques : Speed Way et Steel Nomad. Le premier qui profite à fond du ray-tracing, le second qui l’évite totalement, les deux qui utilisent les dernières technologies en date dans le développement du jeu vidéo sur PC.

Voilà qui est très prometteur pour la RX 9070. Speed Way montre que si NVIDIA a encore de l’avance sur le RT, l’écart se resserre énormément à seulement 4% de différence. Et en rasterisation pure, la RX 9070 s’envole avec 16% de performances en plus sur sa rivale. Mais tout cela ne veut pas dire grand-chose…

Pour tester en conditions réelles, nous avons fait appel à 10 titres :

Ces jeux ont été sélectionnés pour différentes raisons. Certains comme Alan Wake 2, Black Myth Wukong ou Cyberpunk 2077 poussent jusqu’à leur retranchement même les cartes graphiques les plus récentes. D’autres comme Marvel Rivals sont un bon indicateur pour le jeu compétitif moderne. Mais surtout, tous ces titres sont compatibles avec une grande majorité des technologies des deux bords, DLSS et FSR. Notez que pour ces comparaisons, le plus bas dénominateur commun est choisi : si un jeu supporte le DLSS Frame Generation, mais pas le FSR3 Frame Generation, alors les mesures sont faites en DLSS/FSR simple pour une même base de comparaison. Le ray-tracing est toujours poussé à fond, soit en path tracing lorsque disponible ou assimilé.

Lorsque possible, nous comparerons également les augmentations de performances entre les différentes technologies DLSS/FSR/XeSS. Ces scores ne peuvent hélas pas être comparé entre une solution X et une solution Y, puisqu’elles n’ont pas le même impact sur les performances pour le même rendu visuel. Les comparaisons seront donc réalisées sur une technologie similaire, quand les résultats des autres technologies sont présentés à titre indicatif.

Alan Wake 2

Avec ray-tracing activé, le constat n’est pas particulièrement bon pour la RX 9070… Si l’évolution est bien là face à la 7800 XT, la RTX 5070 la devance de très loin en 4K avec des performances presque 3 fois supérieures. En 1440p, le constat est tout aussi triste.

Par contre, la RX 9070 reprend du poil de la bête dès que l’on désactive l’option. En 4K, elle offre tout à coup 26% de performances en plus que la RTX 5070, pour 19% en 1440p. Joli tour de passe-passe.

Baldur’s Gate 3

Sur Baldur’s Gate 3, l’écart avec la 7800 XT est bien creusé d’environ 27% sur les deux définitions. Cependant, face à la RTX 5070, il n’est que de 5%, ce qui est loin d’être remarquable.

Black Myth Wukong

Black Myth Wukong est peut-être le jeu le plus parlant de ce comparatif. Avec ray-tracing, c’est la RTX 5070 qui s’envole avec 93% de performances en plus en 4K pour 82% en 1440p. La RX 7800 XT n’est même pas présente, pour ainsi dire.

Mais voilà : enlevez le ray-tracing, et c’est désormais la RX 9070 qui surplombe le tout avec 37% de performances en plus en 4K pour 43% en 1440p. La différence avec la RX 7800 XT se ressent particulièrement ici.

Cyberpunk 2077

En 4K avec ray-tracing activé, certes, la RTX 5070 est devant. Mais à cet ordre de grandeur, est-ce vraiment important de le noter ? En 1440p, c’est tout de suite plus parlant : la RX 9070 est derrière de 37% par rapport à la RTX 5070, ce qui fait mal.

Sans ray-tracing, la bataille est un peu moins furieuse. En 4K, la RX 9070 gagne de 10% face à la team verte, pour seulement 4% en 1440p. L’évolution générationnelle est bien là pour AMD face à la 7800 XT, mais les rivaux n’ont pas dit leur dernier mot.

Flight Simulator 2024

Flight Simulator est le jeu le plus étonnant de notre sélection. La RTX 5070 se fait en effet battre sur la définition 4K de 13% par la RX 9070, mais elle perd au jeu sur la définition 1440p de seulement 4% ceci étant dit.

Hogwarts Legacy

L’anomalie en 4K déjà constatée sur la RTX 5070 et Hogwarts Legacy ne peut vraiment être commentée, mais la RX 9070 conserve tout de même une avance en ray-tracing sur la définition 1440p de 7%. Légère, mais tout de même présente.

Et sans ray-tracing, c’est à nouveau la RX 9070 qui l’emporte de 17% en 4K pour 12% en 1440p. Voilà un jeu favorable à l’écurie rouge.

Horizon Forbidden West

On ne peut faire mesures plus en escalier que sur Horizon Forbidden West, où la RX 9070 reste en tête qu’importe la définition de 23% en 4K et de 19% en 1440p. Une belle augmentation de performance par rapport à la RX 7800 XT qui reste en queue de peloton.

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Indiana Jones est par contre le jeu le plus inquiétant de cette sélection, puisque représentatif de la prochaine vague de titre intégrant le ray-tracing par défaut au moteur du jeu. Or, dans ce cadre, la victoire de NVIDIA est totale.

En path tracing en 1440p (aucune des deux cartes ne tient la 4K en suprême), la RTX 5070 envoie 53% de performances en plus. Sans path tracing, les deux cartes sont à égalité en 4K, mais la RTX 5070 reprend la tête de pas moins de 26% en 1440p.

Marvel Rivals

Alors qu’on aurait aisément donné la RX 9070 largement vainqueur sur le papier, il n’en est presque rien. En 4K, l’équipe rouge et l’équipe verte sont au coude à coude. Il n’y a qu’en 1440p que la RX 9070 prend une légère avance de 5% seulement.

Ratchet and Clank Rift Apart

Et ici, les drivers Radeon nous refusent une nouvelle fois l’accès au ray-tracing sur Ratchet and Clank Rift Apart, une situation toujours aussi frustrante qui souligne la faiblesse du suivi des drivers. Toujours est-il qu’en 4K sans ray-tracing, la RX 9070 prend la tête de peu à 4% de performances en plus, quand le 1440p lui est légèrement plus favorable à 8%.

Le FSR 4, c’est pas trop tôt et presque trop tard

La plus grande star du lancement des RTX 50 est sans conteste le modèle Transformer, qui supplante le CNN utilisé jusqu’à présent pour booster les capacités du DLSS Super Resolution (qui met à l’échelle l’image pour améliorer les performances), de la Multi Frame Generation (qui crée de nouvelles frames pour chaque frame native afin d’améliorer la fluidité de l’affichage) et du Ray Reconstruction (le débruiteur dédié au ray-tracing). La qualité graphique de chaque élément a été largement améliorée, et le pire dans tout ça est que les RTX 20 et ultérieurs peuvent toutes en profiter d’une manière ou d’une autre.

A contrario, le FSR jusqu’à sa version 3.1 la plus récente utilisait un algorithme dit “temporel”, qui n’était pas basé sur l’intelligence artificielle, ce qui a conduit AMD à prendre énormément de retard sur la qualité de l’image pendant que NVIDIA améliorait coup sur coup son modèle CNN précédent. 5 ans après la sortie du DLSS 2, le FSR 4 arrive enfin pour proposer une mise à l’échelle basée également sur l’intelligence artificielle et proposer une meilleure qualité de rendu.

Alors oui, le FSR 4 est exclusif à la génération RDNA 4. C’est le coût à payer pour avoir sous-estimer l’importance que prendrait l’IA sur le rendu des jeux vidéo, et qui est tout naturel puisque les unités de calcul d’IA sont importantes ici. Mais voilà… Dans nos tests (puisqu’AMD refuse de répondre à cette question), il nous semble observer que le modèle utilisé ici est toujours un CNN, qui doit encore être entraîné. La qualité d’image fait en effet largement penser à celle connue jusque là sur le DLSS 2.4, ce qui est en soi une bonne amélioration, mais ne permet pas à AMD de concurrencer directement un NVIDIA parti toujours plus loin. Si les textures du personnage sont plus fines et moins pixellisées, le sol perd lui en détails de rendu et l’image s’en retrouve un peu plus terne.

Pire encore, la Frame Generation du FSR 4 semble être restée sur un algorithme temporel. Preuve en est que les artefacts habituels de cette technologie, notamment le ghosting, sont toujours régulièrement présents là où la présentation de NVIDIA profite d’une plus grande stabilité aujourd’hui grâce à l’IA appliquée également à la Frame Generation. Notez le dédoublement d’Aloy et la perte de définition de son arc sur un mouvement de caméra.

Et plus encore, le Ray Reconstruction n’a toujours absolument aucune réponse de la part d’AMD. Les jeux utilisant le ray-tracing sur la génération 9000 présente donc toujours un bruit bien marqué qu’il est difficile d’ignorer en jeu. À titre d’exemple : les vitres d’Alan Wake 2 sont visiblement remplies de bruit, chose qui n’existe pas avec le Ray Reconstruction de NVIDIA.

Mais voilà, plutôt que d’avoir ces fonctionnalités, nous avons l’intégration d’un assistant IA local au sein du logiciel Catalyst, qui bien que censé être plus stable n’a pas cessé de planter au cours de nos tests. Et bien sûr HYPR-RX qui est capable, grâce à AFMF mis à jour en version 2.1 pour l’occasion, de forcer la génération de trame sur n’importe quel jeu à niveau driver. Une solution proposée également par NVIDIA, mais peu mise en avant faute d’être sortie de la logique du jeu. Comprenez que l’on alourdit plus que l’on optimise le rendu, faute de ne pas gagner de marge de manœuvre grâce à l’usage de l’upscaler avant cela.

Tout cela sans compter que le FSR 4 n’est actuellement disponible que pour un peu plus de 30 jeux, avec un peu plus de 70 titres annoncés en 2025… soit moins que le lancement du DLSS 4 lui-même à 75 jeux d’entrée. Bref, sur l’aspect logiciel, la réponse du berger à la bergère se fait à nouveau attendre en 2025.