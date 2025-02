Nvidia résout le problème d’écran noir des RTX 5080 et RTX 5090, installez le nouveau pilote

Le dernier pilote de Nvidia pour ses cartes graphiques apporte quelques nouveautés et corrige surtout plusieurs bugs embêtants, incluant les récents problèmes d'écran noir constatés avec les RTX 5080 et RTX 5090.

Certains propriétaires d'une RTX 5090 ou d'une RTX 5080 rapportaient rencontrer des problèmes d'écran noir avec leur nouvelle carte graphique. Nvidia avait promis un patch correctif, celui-ci est désormais disponible, intégré dans le dernier pilote GeForce Game Ready 572.60, que nous ne pouvons que vous conseiller d'installer sur votre PC via l'application Nvidia récemment remise au goût du jour.

Cette nouvelle version du pilote inclut également la prise en charge du DLSS 4 et de la technologie Multi Frame Generation pour les jeux Naraka: Bladepoint et Monster Hunter Wilds, ce dernier étant justement sorti aujourd'hui. Le fabricant annonce par ailleurs la compatibilité avec G-Sync pour 29 nouveaux modèles de moniteurs, appartenant aux marques Acer, AOC, Asus, Dell, LG et Phillips.

Le pilote GeForce Game Ready 572.60 corrige plusieurs bugs, dont des problèmes d'écran noir

Voici la liste de tous les bugs corrigés avec la mise à jour :

[SteamVR] Certaines applications peuvent afficher des saccades sur les cartes graphiques GeForce RTX série 50 [5088118]

[Adobe Substance 3D Sampler] Crash au lancement avec les pilotes de la branche R570 [5083712]

[Adobe Substance 3D Painter] Corruption de texture dans les résultats du raytracing GPU [5091781]

[VRay 6] Faibles performances inattendues sur les tests CUDA Vpath pour les GPU Blackwell [4915763]

[GeForce RTX série 50] Divers problèmes d'écran noir [5088957] [5100062] [5089089]

[GeForce RTX série 50] Problèmes audio lorsque le GPU est connecté via DisplayPort 1.4 avec le DSC à des fréquences de rafraîchissement très élevées [5104848]

Les applications peuvent afficher une légère corruption d'image sur les motifs 2D pixelisés [5071565]

Nvidia précise être au courant de trois autres bugs qui n'ont pas pu être réglés avec le pilote 572.60, mais qui devraient être résolus prochainement avec une autre version. “Le PC peut démarrer sur un écran noir sur certains moniteurs lorsqu'il est connecté via DisplayPort”, apprend-on. En outre, modifier l'état de l'option “Afficher l'icône d'activité du processeur graphique dans la zone de notification” ne prend effet qu'une fois le PC redémarré. Enfin, le PC peut afficher un message d'erreur 0xA: IRQL_not_less_or_equal en jeu si le HDR est activé.