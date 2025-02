AMD dégaine les Radeon RX 9000, enfin des cartes graphiques pour jouer sans se ruiner ?

C'est officiel. AMD vient de présenter sa nouvelle génération de cartes graphiques sous l'architecture RDNA 4 : les Radeon RX 9000. Pour l'équipe rouge, c'est l'occasion rêvée de prendre le dessus, alors que Nvidia connaît un lancement compliqué avec ses RTX 5000.

Après plusieurs reports depuis leur officialisation lors du CES en janvier dernier, AMD lance enfin ses nouvelles cartes graphiques : les Radeon RX 9000. Pour l'équipe rouge, c'est l'occasion rêvée de prendre le dessus sur le marché des GPU, alors que Nvidia connaît un lancement plutôt compliqué avec ses récentes RTX 5000, et surtout avec la RTX 5090.

En plus de gros problèmes de stock, le GPU haut de gamme de Nvidia est encore victime d'un souci récurrent : la fonte des connecteurs du câble d'alimentation à cause d'une surchauffe. Mais ce n'est pas tout, certains propriétaires ont aussi constaté que la carte cessait de fonctionner lorsque les drivers étaient mis à jour... En bref, les débuts des RTX 5000 se font dans la douleur.

AMD lance les RX 9000, pour du jeu en 1440p à moindre prix

Un terrain idéal donc pour AMD, qui débarque avec une nouvelle génération de GPU gaming : les Radeon RX 9070 XT et RX 9070. Si l'équipe rouge n'a aucune prétention de se frotter à Nvidia sur le marché du haut de gamme, l'entreprise compte bien faire son trou en proposant des cartes sous la barre des 700 dollars.

Avec les RX 9070 et 9070 XT, l'idée est donc de proposer des GPU parés pour du jeu en 1440p en Ultra, ou en 4K avec des presets graphiques plus faibles. Pour ce faire, cela passe d'abord par une toute nouvelle architecture : RNDA 4.

Des gains de performances substantielles

Cette nouvelle base a permis à AMD de booster drastiquement la fréquence des unités de calcul. Par conséquent, le constructeur promet une augmentation des performances plutôt appréciable : de 20 % pour la RX 9070 et de 40 % pour la RX 9070 XT par rapport à la RX 7900 GRE en définition 1440p.

Le RDNA 4 franchit également un cap dans le rendu du ray-tracing par rapport à RDNA 3. Le débit de génération des rayons par unité de calcul est deux fois supérieur. L'accélération par IA a également gagné en puissance, et offre désormais jusqu'à “8 fois plus de débit INT8 par accélérateur d'IA par unité de calcul“.

FSR 4.0 et nouvelle application de gestion

Sans surprise, cette nouvelle génération s'accompagne aussi d'une version améliorée du FSR, la technologie de super-échantillonnage d'AMD. Avec le FSR 4.0, l'outil passe enfin à la mise à l'échelle par l'IA. “AMD FSR 4.0 offre une amélioration substantielle de la qualité d'image, avec le nouvel algorithme basé sur ML qui contribue à améliorer la stabilité temporelle, à mieux préserver les détails et à réduire le ghosting”. Au total, 30 jeux seront compatibles au lancement, parmi Warzone, Black Ops 6, Marvel Rivals ou encore Kingdome Come Deliverance 2.

On note ensuite parmi les innovations annoncées :

un gestionnaire de logiciels remanié et boosté à l'IA (Application AMD Software : Adrenalin Edition)

et boosté à l'IA (Application AMD Software : Adrenalin Edition) la prise en charge des ports Display Port 2.1 et HDMI 2.1 via le moteur AMD Radiance Display

Prix et fiche technique

Sans plus attendre, énumérons rapidement les détails de la fiche technique (RX 9070 en premier, RX 9070 XT en second) :

Unités RDNA 4 : 56 et 64 coeurs

Puissance : 36,1 et 48,7 TFLOPS

Peak AI Tops : 1165 et 1557

Fréquence : 2,07 GHz et 2,4 GHz

Fréquence boost : 2,52 GHz et 2,97 GHz

Mémoire vidéo : 16 Go de RAM GDDR6

Bande passante : 640 Go/s

Bus mémoire : 256 Bit

TBP : 220W et 304W

Alimentation : 650W et 750W

Côté prix et c'était annoncé, AMD a bien fait en sorte de proposer des tarifs accessibles sous la barre des 700 $. Ainsi, les RX 9070 et RX 9070 XT seront disponibles dès ce 6 mars aux prix respectifs de 549 $ et 599 $. Il faudra donc patienter encore un peu pour connaître les tarifs en euros, mais AMD se positionne déjà avec une option plus abordable que la 5070 Ti et son ticket d'entrée à 750 $.