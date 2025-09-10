Cette mystérieuse quasi-lune accompagne la Terre discrètement depuis plus d’un demi-siècle

Les astronomes viennent de révéler une découverte étonnante dans le voisinage de la Terre. Un objet discret qui évolue à nos côtés depuis longtemps.

Ces derniers mois, l’attention et les nouvelles se sont concentrées sur la Lune avec les préparatifs d’Artemis 2, la mission habitée qui doit ramener des astronautes autour de notre satellite naturel en 2026. Les répétitions se multiplient pour tester la capsule Orion et entraîner l’équipage avant le grand départ. Pourtant, pendant que les regards se tournaient vers notre satellite naturel, un autre objet passait inaperçu depuis des décennies tout près de la Terre.

Mais la Lune n’est pas la seule à occuper les scientifiques. Récemment, un objet beaucoup plus discret a retenu leur attention : un astéroïde baptisé 2025 PN7. Il a été détecté le 2 août dernier par l’observatoire Pan-STARRS à Hawaï, avant d’être décrit dans une publication de la Research Notes of the American Astronomical Society. En fouillant dans les archives, les chercheurs ont découvert que ce corps céleste apparaissait déjà sur des images remontant à 2014. Les analyses montrent surtout qu’il accompagne la Terre sur son orbite depuis près de soixante ans, sans que personne ne s’en soit aperçu.

L’astéroïde 2025 PN7 suit la même orbite que la Terre autour du Soleil depuis 60 ans

2025 PN7 mesure environ 19 mètres de diamètre. Sa distance par rapport à notre planète varie fortement, entre 4,5 et 60 millions de kilomètres. Il a été observé dans la constellation du Poisson Austral, visible depuis l’hémisphère sud. Ce corps céleste appartient à une catégorie rare d’astéroïdes appelés quasi-lunes. Ces objets ne sont pas capturés par la gravité terrestre comme notre Lune, mais se déplacent sur une orbite proche de la Terre, donnant l’impression de l’accompagner en permanence.

Contrairement aux mini-lunes, qui restent piégées par la gravité terrestre seulement quelques semaines ou mois, une quasi-lune peut demeurer stable pendant des décennies. 2025 PN7 devrait ainsi continuer à suivre la Terre encore environ 60 ans avant de s’éloigner. Notre planète n’en compte que quelques-unes, dont la plus connue est Kamoʻoalewa, découverte en 2016 et mesurant jusqu’à 100 mètres. La Chine a même lancé en mai la mission Tianwen-2 pour aller y prélever des échantillons, avec un retour prévu en 2027.