Le premier avion spatial commercial au monde sera bientôt lancé en orbite par la NASA

Dream Chaser, construit par Sierra Space, est en train d'être préparé pour être transporté vers une installation de la NASA dans l'Ohio, où il subira une série de tests pour s'assurer que l'avion spatial peut survivre à sa rentrée dans l'atmosphère terrestre.

Dream Chaser, un avion spatial commercial construit par la société américaine Sierra Space, est désormais plus proche du lancement. Conçu pour effectuer 15 missions, Dream Chaser est chargé de livrer du fret à la Station spatiale internationale et pourrait constituer un élément essentiel des stations spatiales orbitales à l'avenir.

Comme le rapporte Ars Technica, l'entreprise est en train d'apporter les dernières touches à l'engin, notamment un compartiment pressurisé pouvant accueillir les astronautes lors de leur voyage vers la Station spatiale internationale.

Lire également – La NASA va lancer son propre service de streaming gratuit et sans publicités

Bientôt un avion vers la station spatiale internationale

Dream Chaser est le premier vaisseau spatial dont les ailes sont repliées et ne s'ouvrent que lorsque l'avion est dans l'espace. Chaque vol sera effectué sans équipage, dans le but de livrer du fret à la Station spatiale internationale.

Contrairement à l’avion SpaceShipTwo de Virgin Galactic, Sierra vise donc des capacités orbitales réelles, et pourra effectuer des missions d’une durée de 6 mois. Il est également beaucoup plus petit que la navette spatiale de la NASA, dont il représente environ le quart de la taille. L'U.S. Space Force possède également son propre avion spatial, qui a achevé une mystérieuse mission de deux ans et demi en orbite terrestre basse en novembre 2022, mais il s’agit d’un appareil qui ne sera utilisé que par l’armée américaine.

Comme la capsule Dragon de SpaceX avant lui, qui peut, elle, transporter des astronautes, l’avion Dream Chaser sera lancé au sommet d'une fusée. De retour sur Terre, il traversera l'atmosphère avant d'utiliser ses ailes pour se rendre en toute sécurité sur une piste d'atterrissage au sol.

Dream Chaser est doté d'un module de chargement supplémentaire, baptisé Shooting Star (étoile filante). En orbite, le module peut déployer ses panneaux solaires pour produire de l'énergie. Il sert également de module de liaison avec l'ISS. Avec une capacité de transport de 5 550 kg, Shooting Star est conçu pour collecter les déchets de l'ISS et brûler dans l'atmosphère une cargaison pouvant atteindre 1 850 kg lors du retour de l'avion vers la Terre. Il ne s’agit d’ailleurs pas de la seule initiative de la NASA pour nettoyer l’espace.

Dream Chaser devrait s’envoler vers l’orbite terrestre dès l’année prochaine

Sierra Space vise l'année 2024 pour le vol inaugural du premier modèle de la flotte Dream Chaser, baptisé Tenacity, depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Tenacity restera au Neil Armstrong Test Facility de la NASA pendant un à trois mois, au cours desquels les ingénieurs testeront la capacité de l'avion spatial à résister aux vibrations et à l'acoustique d'un lancement de fusée, ainsi qu'aux températures extrêmes qu'il subira pendant le vol.

L'avion sera ensuite placé dans une gigantesque chambre à vide thermique, avant son premier test programmé pour le mois d’avril 2024. Sierra Space mettra son avion spatial Dream Chaser à l'épreuve, en le faisant décoller pour la première fois sur son site d'essai.

Tenacity devrait être lancé à bord de la fusée Vulcan Centaur de United Launch Alliance, qui en sera alors à sa deuxième mission. Cependant, la fusée Vulcan a subi de nombreux retards et n'a même pas encore effectué son premier vol. Le planning de la NASA peut donc sembler un peu ambitieux. En attendant d’en savoir davantage, tous les yeux sont pour l’instant tournés vers la fusée géante Starship de SpaceX, qui devrait bientôt effectuer son deuxième vol d’essai. Elon Musk est pour l’instant contraint d’attendre le feu vert de l’organisation responsable de l’environnement, qui doit s’assurer que le vol ne représentera aucun danger.