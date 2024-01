Bientôt des touristes aliens ? Cette ville envoie une pub dans l’espace pour les attirer

La première campagne de promotion du tourisme à destination des extra-terrestres a été lancée. L'objectif est de leur montrer à quel point cette ville en particulier saura accueillir comme il se doit les visiteurs de l'espace.

La conquête de l'espace n'a jamais été aussi proche de nous. Mais si certains se préparent à fonder une colonie sur la Lune, d'autres cherchent à savoir s'il existe une vie extraterrestre. Ce champ de recherche concerne tout le monde puisque vous pouvez aider la NASA à étudier les OVNIS avec un simple smartphone. Sans compter que les astronomes trouvent régulièrement de nouvelles méthodes pour détecter une éventuelle forme de vie alien. Sur Terre, la ville américaine de Lexington dans le Kentucky a décidé de prendre les devants. Partant du principe que quelqu'un le lira, elle a envoyé un message dans l'espace pour… inciter les extra-terrestres à venir jouer les touristes.

C'est officiellement la première publicité touristique interstellaire. Techniquement, le message a été lancé sous forme codé grâce à un laser infrarouge modifié. L'opération a été approuvée par la Federal Aviation Administration (FAA) américaine, l'agence qui donne le feu vert pour le décollage des fusées comme Starship. La “pub” a été envoyée très loin : le système TRAPPIST-1, situé à 40 années-lumière de notre planète. L'arrivée est prévue pour 2063.

Une ville envoie un message dans l'espace pour faire venir des touristes extra-terrestres

La destination n'a bien sûr pas été choisi au hasard. L'astrobiologiste Robert Lodder explique qu'ils ont visé TRAPPIST-1 “parce que nous pourrions […] obtenir une réponse du vivant de quelqu'un si une personne nous surveille là-bas. Mais la raison pour laquelle les scientifiques s’y intéressent ces derniers temps est le grand nombre de planètes qu’elle abrite dans ce qui est considéré comme la zone habitable. Il pourrait donc y avoir de la vie là-bas”.

Dans le message, “les habitants de TRAPPIST-1 trouveront une image bitmap codée avec des indices sur son origine et l'intention de la transmission. Ils verront également des photos bucoliques de la capitale mondiale du cheval, notant les grands espaces parfaits pour l'atterrissage d'un vaisseau spatial. Ils apprendront pourquoi Lexington propose la meilleure nourriture, le meilleur bourbon et la meilleure musique au monde – en ayant un avant-goût via un enregistrement audio du légendaire musicien de blues Tee Dee Young”.

Si d'aventure les extra-terrestres se lancent dans le voyage, ils devront parcourir 378 billions de kilomètres, soit 378 milliards de milliards. Espérons que leurs vaisseaux n'ont pas besoin de s'arrêter trop souvent pour faire le plein.

Source : VisitLEX