La NASA a fait entrer une boîte à outils en orbite, voici comment la voir de vos propres yeux

Lors d’une sortie spatiale hors de la station ISS, les astronautes de la NASA ont perdu leur boîte à outils. Celle-ci est désormais visible dans l’orbite terrestre, avec un équipement adéquat.

Le 2 novembre dernier, Jasmin Moghbeli et Loral O’Hara, deux astronautes de la NASA, ont effectué leur première sortie dans l’espace. Même si leur mission hors de la station a duré près de sept heures, d’après la NASA, d’autres sorties seront nécessaires pour atteindre leur objectif : remplacer une partie de l’équipement de communication radio de l’ISS. Un petit retard aussi dû au fait que, comme l’agence spatiale américaine l’affirme sur son blog, Mesdames O’hara et Moghbeli ont perdu « leur sac à outils par inadvertance ».

L’agence assure que « le risque de recontact avec la station spatiale internationale était faible et que l’équipage et la station spatiale étaient en sécurité, sans qu’aucune mesure ne soit nécessaire ». Ce qu’elle ne précise pas, en revanche, c’est que cette boîte est entrée en orbite, à proximité de la station. Selon les experts, elle devrait cependant graduellement perdre de l’altitude, pour se désintégrer dans l’atmosphère terrestre entre mars et juillet 2024. La bonne nouvelle est donc que ce déchet ne viendra pas remplir les poubelles que la NASA envisage d’utiliser pour nettoyer l’espace.

Les astronautes ont perdu une boîte à outils dans l’espace, on peut la voir depuis la Terre

Les astronomes ou les simples observateurs du ciel peuvent donc suivre la trajectoire du nouveau débris spatial numéro 58229/1998-067WC dans le ciel. S’il est difficile, voire impossible, de le voir à l’œil nu, de simples jumelles, à défaut d’un télescope, suffiront à discerner la boîte à outils, comme on peut le constater dans cette vidéo publiée sur YouTube.

Voici les instructions données par le blog EarthSky pour suivre la boîte à outils de vos propres yeux :