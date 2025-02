Pour savoir si cet astéroïde va détruire la Terre, la NASA va utiliser ce télescope à la pointe de la technologie

Un astéroïde récemment découvert présente une probabilité non négligeable d’impact avec la Terre en 2032. La NASA suit de près son évolution et prévoit d’utiliser le télescope spatial James Webb pour affiner les calculs. L’objectif est de mieux comprendre sa trajectoire et d’évaluer les risques avec plus de précision.

On croyait être hors de danger. Une étude menée par la NASA en 2023 affirmait qu’aucun astéroïde de plus d’un kilomètre de diamètre ne risquait de s’écraser sur Terre dans les 1000 prochaines années. Mais l’espace réserve toujours des surprises. Un nouvel objet céleste, découvert en décembre 2024, figure désormais en tête de liste des astéroïdes sous surveillance. Son nom : 2024 YR4.

L’astéroïde 2024 YR4 a été détecté par le système ATLAS au Chili. Selon les premières analyses, il présente une probabilité de 2,1 % de percuter la Terre le 22 décembre 2032. Bien que ce risque reste semble faible, il s’agit du seul astéroïde actuellement classé à un niveau 3 sur l’échelle de Turin, utilisée pour évaluer les menaces d’impact. Face à cette incertitude, la NASA va utiliser le télescope Webb en mars afin d’obtenir des données plus précises sur sa taille et sa trajectoire.

Le télescope James Webb va observer l’astéroïde 2024 YR4 pour mieux évaluer le risque d’impact

Actuellement, les estimations indiquent que l’astéroïde mesure entre 40 et 90 mètres de diamètre. S’il venait à frapper la Terre, son impact dégagerait une énergie équivalente à 8 mégatonnes, soit plus de 500 fois la puissance de la bombe d’Hiroshima. Pour mieux comprendre ses caractéristiques, la NASA prévoit d’observer 2024 YR4 avec le télescope Webb, capable de capter des détails invisibles depuis le sol. Les observations terrestres continueront jusqu’en avril 2025, mais l’astéroïde deviendra ensuite trop éloigné pour être étudié avec précision jusqu’en 2028.

Le télescope James Webb a déjà permis des découvertes majeures. En 2024, il a détecté la supernova « Hope », dont la lumière déformée par une lentille gravitationnelle pourrait aider à comprendre l’expansion de l’univers. Il a aussi capturé des images spectaculaires de Messier 106, une galaxie spirale située à 23 millions d’années-lumière, révélant des détails inédits sur sa structure. Grâce à sa technologie avancée, ce dernier pourra fournir des données précises sur 2024 YR4, et permettre d’affiner son orbite et, potentiellement, d’exclure un risque d’impact. La NASA rappelle que plusieurs astéroïdes classés dangereux par le passé ont finalement été retirés de la liste des menaces après de nouvelles observations.

Source : NASA