Pourquoi Sonic est-il un hérisson bleu ? Non, ce n’est pas Sega qui l’a décidé

Mais pourquoi donc Sega a-t-il choisi un hérisson bleu comme mascotte ? L’histoire de la création du personnage culte est étonnante, puisque ce n'est même pas le constructeur qui a eu le dernier mot ! On vous raconte tout ça en détail.

Nintendo a Mario. Sega a Sonic. Le hérisson bleu est apparu pour la première fois dans le jeu Sonic the Hedgehog en 1991 sur Megadrive. Un succès retentissement qui a fait de la mascotte de Sega un personnage culte, reconnaissable entre mille. Aujourd'hui, tout le monde le connaît, même les non joueurs. Mais comment a-t-il été créé ?

Il est vrai que l’idée d’un hérisson bleu qui court à une vitesse insensée a de quoi étonner. Revenons en 1990 pour comprendre. A l’époque, Nintendo ravageait tout sur son passage en mettant sa mascotte Mario en avant. Le plombier avait le droit à des jeux, des comics, des dessins animés et un film était même en préparation (avec le résultat qu’on connaît). Sega se devait donc répondre avec un personnage fort, tout aussi reconnaissable, mais surtout beaucoup plus cool pour séduire le public américain.

Ce n’est pas Sega qui choisi Sonic comme mascotte

La création de Sonic a été racontée par ses papas, le characteur designer Naoto Oshima ainsi que le game designer Hirokazy Yasuhara, lors de la Game Developpers Conference (GDC) en 2018. Ils cherchaient à ringardiser le plombier moustachu avec un personnage jeune, cool, rapide et surtout facile à dessiner pour les enfants. Depuis plusieurs années, Sega voulait se détacher de sa précédente mascotte, Alex Kidd, devenue has been.

Plusieurs designs étaient envisagés, mais tout s’est joué lors d’un voyage à New York. Alors que les discussions s’éternisaient sur ce que devait être Sonic, Oshima a dessiné plusieurs concepts : un tatou, un porc-épic, un chien, un vieil homme… et un hérisson. Il s’est alors baladé dans Central Park et a demandé aux passant quel dessin leur plaisait le plus. Evidemment, le hérisson a remporté la mise ! Sonic était né. Ce n'est pas Sega qui l'a choisi, mais le public.

Mais pourquoi Sonic est-il bleu ?

Reste la question de la couleur. Un hérisson pour mascotte, pourquoi pas. Mais pourquoi bleu ? Sonic reprend tout simplement le bleu de Sega. De fait, son simple design en fait un parfait ambassadeur de la marque. Quand on le voit, on pense Sega. Une donnée extrêmement importante à l’époque où la guéguerre contre Nintendo faisait rage. Ne restait qu’à mettre une touche finale à son accoutrement, en lui donnant des formes rondes et des chaussures rouges inspirées par celles de Michael Jackson. Tout le lore qui entoure Sonic et la direction artistique si particulière de Mobius a suivi naturellement.

Fait intéressant, la couleur bleue de Sonic est expliquée dans un comics officiel de 1993 écrit par Nigel Kitching, Richard Elson et Elitta Fell. Sonic y est dépeint comme un hérisson « normal », c’est-à-dire brun, qui devient ami avec le Dr Kintobor. Après une expérience ratée, il acquiert sa vitesse, mais surtout sa couleur bleue. Kintobor est lui transformé… en Robotnik, l’ennemi mortel de notre héros.