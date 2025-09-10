Réserver un taxi volant sur Uber va bientôt devenir une réalité

L'application Uber va prochainement permettre de réserver des trajets en taxi volant. Et la France pourrait être l'un des premiers pays au monde à en profiter.

Uber a révolutionné le secteur des VTC, et veut désormais s'imposer sur le marché des taxis volants, qui devrait croître dans les prochaines années. L'entreprise Joby Aviation, spécialisée dans les taxis dits aériens, annonce qu'il sera possible de réserver des trajets en hélicoptère Blade Air Mobility depuis l'application Uber à partir de 2026.

Interrogée par TechCrunch, la société a fait savoir qu'elle couvrira de cette manière des itinéraires particulièrement fréquentés, notamment vers et depuis les aéroports. Ce service devrait d'abord être lancé à Dubaï, puis s'étendre aux États-Unis et au sud de l'Europe. Il n'est pas précisé quels pays sont visés lorsque Joby Aviation et Uber évoquent le sud de l'Europe, mais notre petit doigt nous dit que la France devrait être concernée.

Des hélicoptères Blade disponibles via l'app Uber

En effet, si on se rend sur le site de Blade, on constate que l'entreprise opère en fait déjà sur notre territoire. Elle propose des vols en hélicoptère entre l'aéroport de Nice et Monaco. Pour l'instant, il n'est pas possible de réserver un trajet depuis Uber, mais cela pourrait donc bientôt être le cas.

“Évitez les embouteillages et volez entre l'aéroport de Nice et Monaco en 7 minutes avec Blade, tout en profitant d'une vue imprenable sur la Côte d'Azur. Facilitez la connexion avec votre vol commercial ou jet. La route la plus rapide est aussi la plus belle des routes… profitez-en”, décrit Blade sur sa page web. Le vol coûte 195 euros par siège minimum et est effectué par un H130, qui offre “visibilité panoramique à 180°, capacité de bagages accrue, climatisation, systèmes anti-bruit et anti-vibration”, explique l'entreprise.

Joby Aviation a acquis Blade le mois dernier pour 125 millions de dollars US. Uber détient environ 2,5 % du capital de Joby, dont l'un des autres investisseurs est un certain Toyota. Joby veut s'imposer comme un leader des véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux. Les JO 2028 de Los Angeles pourraient participer à l'éclosion des services de taxi volant.