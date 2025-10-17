Hommes et femmes au volant, c’est pareil ? Cette étude montre des différences flagrantes

Une étude portant sur les comportements de conduite entre hommes et femmes montre qu’il y a bel et bien des différences selon qui est derrière le volant. Voici lesquelles.

Il y en a des stéréotypes sexistes sur les femmes au volant. Elles n’arrivent pas à faire un créneau, elles sont dangereuses… On sait pourtant depuis longtemps, chiffres à l’appui, que les hommes sont surreprésentés dans les accidents de la route. Que ce soit en tant que responsable ou victime d’ailleurs. Pour aller au-delà des idées reçues et même de la question des accidents, Coyote, entreprise spécialisée dans les dispositifs d’aide à la conduite, a mené une grande étude.

Elle se base sur des millions de données recueillies par les appareils de la marque auprès des conducteurs et conductrices belges. Vitesse moyenne, degré et fréquence des accélérations ou des freinages, horaires de circulation, types de trajets… Tous ces éléments permettent de dresser un portrait montrant que oui, il y a bien des différences de comportements entre les hommes et les femmes au volant. Mais lesquelles ?

Les hommes et les femmes ne conduisent pas de la même façon

Le premier écart se situe au niveau de la longueur des trajets. Entre 30 et 60 km, vous trouverez autant d’hommes que de femmes. Par contre, en dessous de 30 km, les femmes sont largement majoritaires. Idem pour les hommes à partir de 60 km.

Il se trouve que les femmes prennent plus souvent la voiture pour des trajets courts domicile-école et les courses quotidiennes. De leur côté, les hommes sont plus souvent derrière le volant pour les trajets professionnels ou de loisirs. Oui, c’est un cliché qui pour une fois se vérifie.

Concernent la conduite elle-même, les résultats sont sans appel. En moyenne, les femmes roulent moins vite, accélèrent moins brutalement et freinent plus progressivement que les hommes. Sur la vitesse pure, les écarts sont de l’ordre de 2 ou 3 km/h, sachant qu’en ville, les femmes vont 1 km/h plus vite que leurs homologues masculins.

Vincent Hébert, directeur général de Coyote note cependant qu’il faut “mettre ces chiffres en perspective : les femmes circulent davantage dans des créneaux horaires où la circulation est plus fluide, en pleine journée“. Une autre différence notable mise en exergue par l’étude.

Source : Gocar