Twitter intègre un nouvel onglet pour accéder à ses messages privés facilement. Appelé simplement « Messages », il permet à l’utilisateur d’accéder à ses conversations privées sans quitter son fil d’actualité. Il était temps que cette fonctionnalité arrive, alors qu’elle est déjà disponible chez plusieurs concurrents depuis quelques années.

Après l’intégration d’une sélection d'emojis inspirée de iMessages au sein des conversations privées, Twitter continue d’améliorer son interface. En effet, le réseau social a annoncé ce jeudi 16 juillet 2020 l’arrivée d’un onglet inédit situé en bas à droite de l’écran. Baptisé simplement « Messages », cet onglet fait office de raccourci et vous permet d’accéder rapidement à vos messages privés. Et ce sans quitter votre fil d’actualité.

Cette fonctionnalité est d’ores et déjà disponible en France sur la version web de l’oiseau bleu. Vous l’aurez noté, cet ajout n’a rien de révolutionnaire. On pourrait même dire « mieux vaut tard que jamais », sachant que Facebook ou LinkedIn ont intégré une fonctionnalité identique depuis plusieurs années déjà. À se demander d’ailleurs ce qui a pris autant de temps à Twitter avant d’implémenter cet onglet.

Slide into those DMs without clicking away from your timeline. Rolling out on web. pic.twitter.com/BdaeYoyPu2 — Twitter (@Twitter) July 15, 2020

Twitter se lance dans les messages audio

Pour rappel, Twitter permet depuis peu de poster des messages audio de 140 secondes. Cette fonctionnalité a été déployée sur la version iOS du réseau social et devrait débarquer prochainement sur Android. Il faut noter que chaque message vocal prend la forme d’une vidéo sur fond noir. Pour l’heure, cette fonctionnalité ne pas fait forcément l’unanimité, certains utilisateurs lui reprochant d’aller à l’encontre de l’esprit même de Twitter.

À savoir, proposer des messages courts et percutants (selon son auteur), dont on peut enchaîner la lecture. Il est certain qu’il sera bien plus long d’écouter un tweet audio que de lire un texte. Néanmoins, ce format pourrait faire le bonheur des marques. Pour preuve, Microsoft a d’ores et déjà profité de cette fonctionnalité pour diffuser le son de démarrage de la Xbox Series X, sa future console de salon.

