Twitter se prépare à lancer une mystérieuse offre d’abonnement payante à en croire une offre d'emploi que vient de publier le réseau social.

Twitter comme Facebook a toujours promis de rester gratuit, mais cela est-il en passe de changer ? Il semble que oui : le réseau social vient de déposer une offre d'emploi pour un « ingénieur logiciel full-stack » qui rejoindrait une mystérieuse équipe baptisée Gryphon. Dans la description originale du poste on peut lire : « nous sommes en train de construire une plateforme d’abonnement, qui pourra être réutilisée par d’autres équipes dans l’avenir. C’est une première pour Twitter !« .

Twitter se cherche un(e) Mr/Mme Abonnements et Paiements…

Depuis, la description du poste semble avoir été éditée pour être un peu moins explicite. Mais comme vous pouvez le lire ici il est toujours question d’un ingénieur de l’équipe Gryphon censé diriger le travail autour des « paiements » et « abonnements ». The Next Web rapporte également l’existence d’une autre version de cette offre sur LinkedIn. On peut y lire que « l’équipe [Gryphon] collaborera à la reconstruction de certains services Twitter pour produire une plateforme de gestion des abonnements ».

On n’en apprendra pas plus de la part de Twitter. Néanmoins il est possible d’imaginer quels services la plateforme pourrait monétiser. Il pourrait être question de mettre votre profil en avant moyennant paiement, comme le font d’autres réseaux sociaux tels que LinkedIn. Une autre option c’est qu’à limage de YouTube Premium, l’abonnement fasse tout simplement disparaître les publicités. Enfin, on peut aussi tout à fait imaginer le lancement d’un service de micropaiements entre abonnés.

Lire également : Twitter permet désormais de poster des messages audio de 140 secondes

A en croire cette offre d'emploi on en est au tout début du projet, il est donc vraisemblable que l’on en apprenne davantage à un horizon de quelques mois à un an. L’offre aura tout de même eu une conséquence directe : comme le fait remarquer The Next Web, l’action Twitter a grimpé de 7% suite à la découverte de l’offre d'emploi.

Source : The Next Web