Twitter s’inspire d’iMessage sur iPhone pour améliorer les messages privés

Twitter est en train de déployer une nouvelle fonctionnalité dans les messages privés sur le web, iOS et Android. Il est désormais possible d’ajouter une réaction parmi une sélection prédéfinie d'emojis à chaque message. Une fonctionnalité qui semble tout droit venue des iPhone, en particulier de la messagerie iMessage.

Après avoir ajouté une fonction recherche en octobre 2019, il semble que Twitter redouble d’efforts pour améliorer sa messagerie privée. Les DM existent depuis les débuts de l’histoire de twitter, mais leur fonctionnement a longtemps prêté à confusion, débouchant sur des erreurs spectaculaires, lorsque par exemple des personnalités de premier plan se trompaient, et publiaient des tweets privés sur leur compte public. Ils sont depuis séparés dans une section dédiée, et le réseau social semble redoubler d’efforts pour améliorer l’expérience utilisateur. Il faut dire que le secteur des réseaux sociaux a vu le nombre de messageries instantanées se démultiplier, et que pour un réseau social aussi important, Twitter semble encore à la traine sur des concurrents comme Facebook.

Twitter vient ainsi de déployer une nouvelle fonctionnalité pour rendre les DM plus vivants. Tous les participants dans un fil de conversation direct pourront désormais réagir à chaque intervention via une sélection d'emojis. Twitter en explique le fonctionnement – également illustré dans l’image de Une de cet article : « pour ajouter une réaction, passez la souris sur le message et cliquez sur le bouton de réaction (un coeur avec une icône plus) ou touchez deux fois le message et choisissez un emoji depuis la popup. Vous pouvez annuler une réaction à tout moment et elle sera retirée du message pour tous les participants. Cliquez ou touchez une réaction dans une conversation pour voir qui a réagi au message ».

Ceux qui utilisent ou ont utilisé des iPhone reconnaitront immédiatement une ressemblance avec une fonctionnalité d’iMessage, la messagerie instantanée d’iOS. Il est en effet possible de réagir à n’importe quelle intervention en réalisant un appui long dessus et en choisissant un emoji. La fonctionnalité existe dans iMessage depuis iOS 10 (lancé en 2016). Quant à Twitter, ces réactions améliorées sont en cours de déploiement sur la version web, et les applications iOS et Android. Notez que si vous utilisez une réaction dans une conversation avec quelqu’un qui ne dispose pas encore de la fonctionnalité, celui-ci recevra un second message indiquant que vous avez réagi.

Source : 9to5Mac