TV Samsung AI OLED 4K 55″ S90F 2025 : 310 € de réduction sur cette excellente TV pour les French Days !

Et si vous profitiez des French Days pour vous acheter une belle télévision OLED ? Sur le site officiel de Samsung, vous pouvez profiter d’un code promo très intéressant sur une large sélection de produits. Nous avons trouvé une TV OLED déjà en promotion qui voit son prix chuter avec le code promo FRENCH10.

Si vous cherchez un téléviseur avec une image de qualité haut de gamme, il faut choisir une dalle OLED. Cette technologie offre une belle expérience pour tous les usages : films, séries, gaming, sport, divertissement… En quelques années, Samsung est devenu l’un des leaders du secteur avec des modèles d’excellentes qualités comme la TV Samsung AI OLED 4K S90F 2025.

Habituellement affichée à 1390 euros dans sa version 55 pouces, la S90F 2025 est en promotion pour 1190 euros. Et si vous rajoutez dans votre panier le code promo FRENCH10, le prix baisse de 110 euros supplémentaires pour passer à seulement 1080 euros. Un prix bradé pour un téléviseur de cette qualité !

Le code promo FRENCH10 est valable jusqu’au mardi 30 septembre 2025, la date officielle de fin des French Days. Avec ce code, vous bénéficiez de 10 € de remise immédiate tous les 100 € d'achat, dans la limite de 300 € de remise.

Samsung OLED S90F : offrez-vous la qualité à prix réduit

Cette TV Samsung S90F séduit par son design haut de gamme aux bords ultra-fins et sa qualité d’image irréprochable. Équipée d’une puce NQ4 AI Gen3 et de la technologie 4K AI Upscaling Pro, cette TV offre une expérience 4K de haut niveau. Sa dalle OLED HDR+ garantit une image lumineuse et précise, des noirs infinis et des couleurs enrichies par l’IA. L’intelligence artificielle permet aussi de transformer un contenu SDR en version HDR pour un rendu plus éclatant. La fluidité des mouvements est aussi améliorée avec la technologie AI Motion Enhancer Pro

Pensée pour le jeu, elle propose un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La certification AMD FreeSync Premium Pro et le mode ALLM assurent une fluidité parfaite et une latence imperceptible avec les consoles nouvelle génération.

Côté audio, la présence du Dolby Atmos crée une immersion sonore impressionnante. La technologie Q-Symphony synchronise les haut-parleurs du téléviseur avec une barre de son compatible pour un rendu puissant, tandis que le système OTS Lite déplace le son selon l’action à l’écran pour plus de réalisme.