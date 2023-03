Trottinette Xiaomi : le modèle Mi Electric Scooter 3 est à 349,99 €, vite !

À l'occasion du premier week-end du mois de mars 2023, la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter 3 bénéficie d'une réduction de près de 35% pour descendre sous la barre des 350 euros sur le site Fnac. Focus sur ce nouveau bon plan !

Sur le site de l'enseigne Fnac, vous avez exactement jusqu'à ce dimanche 5 mars inclus pour profiter d'une offre promotionnelle sur une trottinette électrique de la marque Xiaomi. Au cours de l'offre à durée limitée, le modèle Mi Electric Scooter 3 de la trottinette Xiaomi est vendu par le site e-commerce français au tarif de 349,99 euros au lieu de 529,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 180 euros de la part de Fnac.

Pour information, l'engin électrique de la marque chinoise est livré avec un chargeur de batterie, une clé Allen en T, un cadenas, un tube d'extension, 5 vis, un pneu ou bien encore un manuel d'utilisation. Lancée durant l'été 2021, la Mi Electric Scooter 3 de Xiaomi est une trottinette électrique qui est équipée d'un écran LED, d'un moteur de 600 W, de deux pneus avant et arrière en caoutchouc gonflable de 8,5 pouces et d'une batterie de 7650 mAh lui permettant d'être utilisée pendant une distance de 30 km (après un temps de charge complet de plus de 5 heures).

Concernant les vitesses, on retrouve trois modes : 25 km/h (mode sport), 20 km/h (mode standard) et 5 km/h (mode piéton). À propos des équipements, l'engin est doté d'un phare avant de 2W d'une portée de 10 mètres, de réflecteurs frontaux, latéraux et arrières, d'un grand feu arrière et d'un système de freinage antiblocage E-ABS pour la roue avant et à double plaquette sur la roue arrière. Pour en savoir plus sur la trottinette, nous vous conseillons de lire notre article associé au test de la Xiaomi Mi Electric Scooter 3.