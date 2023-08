À la recherche d'une trottinette électrique à moins de 300 euros ? Optez pour la Xiaomi Scooter 3 Lite qui est disponible au prix exact de 299,98 euros sur le site Electro Dépôt.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dans le cadre des Arrivages du site Electro Dépôt, une trottinette électrique signée Xiaomi fait l'objet d'une belle offre à saisir pour la prochaine rentrée.

En effet, la Xiaomi Scooter 3 Lite disponible dans un coloris blanc est vendue à 299,98 euros au lieu de 349 euros ; soit 50 euros moins cher par rapport au prix constaté sur le site officiel du constructeur. Pour information, la livraison de la trottinette électrique Xiaomi peut se faire gratuitement en magasin Electro Dépôt, à domicile ou en point relais.

Pour rappel, la version allégée de la Xiaomi Scooter 3 est dotée d'une puissance de 300 W, d'une vitesse maximale de 25 km/h, d'une autonomie de 20 km après un temps de charge de 4 heures et demie, ainsi que d'une batterie d'une capacité de 5200 mAh. L'engin électrique peut être géré à distance par l'intermédiaire de la technologie sans fil Bluetooth et de l'application Mi Home. L'application en question permet de vérifier en temps réel la vitesse de conduite et la puissance restante depuis un smartphone compatible avec les systèmes d'exploitation mobile Android ou iOS.