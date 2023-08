Sortie de la Xiaomi Pad 6 : un prix mini et jusqu’à 150€ de cadeaux chez AliExpress

Pour la sortie de la nouvelle tablette Xiaomi Pad 6, AliExpress fait les choses en grand et propose des cadeaux d'une valeur de 150€, ainsi qu'un prix mini pour la tablette ! On détaille les offres ci-dessous.

Découvrir l'offre chez AliExpress

AliExpress profite d'une première mondiale avec la tablette Xiaomi Pad 6 disponible sur le site dès ce matin 9h, et ce, pour un prix mini ! Vous pouvez en effet vous procurer la tablette pour :

399€ au lieu de 678€ en version 6GB + 128GB

409€ au lieu de 738€ en version 8GB + 128GB

434€ au lieu de 798€ en version 8GB + 256GB

En prime, pour tout achat de la tablette, AliExpress vous propose des cadeaux d'une valeur de 150€ et vous envoie gratuitement un film protecteur d'écran, un clavier et un stylo compatibles avec la tablette.

La Xiaomi Pad 6 : une tablette conçue pour le travail et facile à utiliser

Avec la Xiaomi Pad 6, vous profitez d'une tablette haut de gamme pour un prix abordable grâce à AliExpress. Sur sa fiche technique, on trouve notamment :

Un processeur Snapdragon 870

Un écran de soins oculaires WQHD+ 11″

Un taux de rafraîchissement de 144Hz

6Go à 8Go de RAM

128Go à 256Go de stockage SSD

Une caméra arrière de 13Mp

Un capteur frontal de 8Mp

Une grande batterie de 8840mAh

La charge rapide 33W

La compatibilité WiFi 6

Vous profitez ainsi d'un design compact et fin avec une finition métallique et des performances haut de gamme. La tablette peut vous suivre dans toutes vos activités, que vous aimiez le streaming, le jeu vidéo, le montage vidéo en 4K ou encore le design et le travail sur tablette.

Autre avantage de taille : elle propose une très bonne batterie avec jusqu'à 16h de lecture vidéo, 26,9 jours en veille, 65h en lecture de musique et 23h en lecture classique. Grâce à sa charge rapide, elle peut également se charger à 100% en 99 minutes.

Son écran de 11″ est précis et fluide et vous permet de faire preuve de créativité. Et pour ceux qui travaillent longtemps sur leur tablette, elle prend en charge le mode de protection des yeux avec la certification TÜV Low Blue Light.

Pour optimiser au mieux vos activités, elle propose un écran multi-fenêtre avec jusqu'à 4 applications ouvertes en même temps, le balayage à 3 doigts, le mode rapide écran divisé et le “glisser-déposer” pour partager des contenus d'une application à l'autre.

La tablette est disponible en 3 coloris : gris stellaire, bleu brume et champagne.

En savoir plus sur la tablette

Parmi les cadeaux offerts avec la tablette, on trouve le Xiaomi Smart Pen 2nd génération pour améliorer encore plus votre productivité. Il permet une haute sensibilité avec des tracés fluides et une très faible latence et peut reproduire la sensation d'écriture sur du vrai papier. Le clavier offert propose 64 touches et un cache arrière magnétique.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.