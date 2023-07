C'est certainement l'un des très bons plans de cette fin juillet 2023 ! Chez Amazon, il est possible de s'offrir un pack de 5 ampoules connectées Philips Hue White E27 à 49,95 euros, soit moins de 10 euros l'unité.

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée qu'Amazon propose un pack de 5 ampoules connectées Philips Hue White E27 à moitié prix.

Affiché en temps normal à 109,95 euros, le lot en question soit son tarif diminuer à exactement 49,95 euros ; soit une remise immédiate de 60 euros de la part du fameux site e-commerce. Pour information, il s'agit d'un pack vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile.

Compatibles avec la technologie sans fil Bluetooth, les 5 ampoules LED intelligentes E27 de la gamme Philips Hue offrent exactement la quantité nécessaire de lumière intelligente blanche et douce. Avec une luminosité équivalente à une ampoule traditionnelle de 75 W, ces ampoules conviennent particulièrement pour éclairer le salon ou la cuisine. Fonctionnant avec Alexa, Google Assistant et Apple Homekit, les ampoules connectées d'une durée de vie de 25000 heures chacune affichent une luminosité de 1100 lumens et nécessitent l'ajout d'un pont Hue (vendu séparément) pour bénéficier de nombreuses fonctionnalités comme la gestion à distance ou les routines.