Très bon prix sur la montre connectée Samsung Galaxy Watch5

À la recherche de la Galaxy Watch5 à un très bon prix ? Chez Amazon, la montre connectée de la marque Samsung bénéficie de plus de 30% de réduction sur son prix conseillé. Une offre intéressante à saisir dans la limite des stocks disponibles !

Plus d'un mois après avoir dévoilée en même temps que la Galaxy Watch5 Pro, la Samsung Galaxy Watch5 fait l'objet d'une offre promotionnelle sur le site Amazon.

Proposée dans son modèle 40 mm et son coloris rose, la montre connectée de la firme coréenne est vendue au prix exact de 205,82 euros au lieu de 299,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de près de 95 euros de la part du site e-commerce. Pour information, l'objet connecté possède trois ans de garantie : deux ans par Samsung et une année supplémentaire par Amazon.

À propos de ses points forts, la montre connectée signée Samsung dispose d'un écran AMOLED de 1,19 pouce avec une résolution de 396 x 396 pixels, d'un processeur Exynos W920, d'une batterie de 294 mAh, du Bluetooth 5.0, du Wifi, du GPS, du NFC, d'une mémoire interne de 16 Go, de la norme d'étanchéité 5 ATM et du système d'exploitation WearOS by Google.

Concernant ses diverses fonctionnalités, on retrouve l'accéléromètre, l'affichage des notifications, l'altimètre, la boussole, le baromètre, les calories dépensées, le capteur de foulée, le cardio fréquencemètre, le chronomètre, la distance parcourue, un haut-parleur, l'indication IMC, le lecteur audio intégré, le réveil/alarme, le Vo2max, le suivi du sommeil ou encore le Spo2.