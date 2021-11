iPad Air 2020 : le modèle Wifi + Cellular est à un très bon prix avant le Black Friday

Profitez de ce bon plan high-tech pour vous procurer la version 2020 de l'iPad Air à prix réduit. Avant le Black Friday, le modèle Wifi + Cellular de la tablette d'Apple bénéficie de 130 euros de réduction chez Amazon. Focus sur ce nouveau deal !

L'édition 2021 du Black Friday approche à grands pas et le cybermarchand Amazon a décidé de faire parler de lui en baissant le prix de l'iPad Air.

En ce moment, la tablette de la firme de Cupertino qui est disponible dans sa version 64 Go et son modèle Wifi + Cellular est à 679 euros au lieu de 809 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 130 euros de la part du site marchand. Pour information, seuls les coloris argent et or rose de l'iPad Air sont concernés par l'offre promotionnelle. Et au vu du prix élevé du produit, Amazon suggère de payer la tablette en 4 fois sans frais (soit 4 mensualités de 169,75 euros chacune).

Concernant les points forts de l'iPad Air associé au bon plan, la tablette de la marque à la pomme (4ème génération) est dotée d'un écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec technologie True Tone, d'une puce A14 Bionic avec Neural Engine, d'un appareil photo de 12 MP, d'une caméra FaceTime HD de 7 MP, d'un connecteur USB-C et d'une batterie permettant d'avoir une autonomie maximale de 10 heures pour naviguer sur Internet en Wi‑Fi ou regarder des vidéos.