Transformez votre smartphone Android en Nintendo DS avec ce launcher

Le développeur Mr. Rubik dévoile le lanceur d'applications qui fait de votre smartphone une Nintendo DS ou DSi. Et pas que pour jouer via un émulateur des consoles portables.

Launcher Nintendo DS et DSi Android

Votre smartphone Android dispose d'un launcher, ou lanceur d'applications dans la langue de Molière. Et ce que vous le vouliez ou non puisqu'il s'agit en résumé du programme qui gère l'interface affiché par le mobile. Sur les Pixel, il s'appelle Pixel Launcher par exemple, logique. La particularité du système d'exploitation de Google, c'est que vous pouvez changer de lanceur très simplement, en installant une application depuis le Play Store.

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De l'épuré à celui bardé d'options, en passant par des interfaces atypiques, il y a un launcher pour à peu près toutes les envies. Même celle de faire ressembler votre smartphone à une Nintendo DS ou DSi, les consoles portables à double écrans sorties respectivement en 2005 et 2009 en Europe. Pas uniquement pour jouer aux jeux des deux machines, mais pour profiter de l'interface propre à ces dernières au quotidien.

DS & DSi Launcher : l'application Android qui transforme votre mobile en Nintendo DS

La police de caractères, les icônes, l'horloge, l'esthétique globale… Le développeur Mr. Rubik a parfaitement reproduit le système de Nintendo. L'écran du téléphone est séparé en 2 sur la page d'accueil, avec en bas la liste de vos applications. Elles s'ouvrent normalement, dans une page dédiée à droite. L'application fonctionne hors ligne et ne contient aucun tracker selon les dires de son créateur.

Il existe également un mode sombre si le blanc est trop agressif pour vos yeux. Petit bonus sympathique : le lanceur est compatible avec PictoChat, le système qui permettait de communiquer depuis sa Nintendo DS avec un autre détenteur de la console. Pour le moment, la fonctionnalité marche uniquement en réseau local. Il faudra attendre la version 1.04 de l'application pour l'essayer. La patience est également de mise pour la version 1.0, Mr. Rubik n'ayant pas dévoilé de date de sortie à ce jour, ni même de prix. On se doute en effet que l'appli ne sera pas gratuite.


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