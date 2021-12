Nintendo voulait transformer sa Game Boy en smartphone grâce à cette extension oubliée

Nintendo avait un curieux projet dans les cartons pour sa Game Boy Color : le Pageboy. Il s’agissait d’une extension qui aurait apporté Internet à la console portable. Elle a été annulée puis oubliée, mais une vidéo nous raconte son histoire aujourd’hui.

A la fin des années 1990, la Game Boy Color était la reine des consoles portables et Nintendo ne se privait pas pour tenter des expérimentations parfois farfelues, comme la Game Boy Printer ou la Game Boy Camera. Une autre extension était aussi prévue par Nintendo mais a finalement été annulée : le Pageboy.

Ce dispositif aurait transformé la console en smartphone avant l’heure, mais a finalement été abandonné en cours de route. Dans une nouvelle vidéo, le journaliste Liam Robertson, alias DidYouKnowGaming, nous raconte l’histoire de cet étrange objet.

Le PageBoy devait transformer la Game Boy en smartphone

Le PageBoy devait donc accompagner la petite console sortie en 1998. Le but était de la connecter à Internet via transmission sans fil et de grosso modo permettre à l’utilisateur de s'en servir comme d'un smartphone de 2021. Un concept révolutionnaire pour l’époque, mais aussi un peu obscur : beaucoup de gens ne voyaient pas encore l’utilité d’Internet.

Selon Liam Robertson, Nintendo souhaitait se servir du PageBoy pour afficher des informations comme les résultats sportifs, les dernières actualités, ou encore vos emails. Il aurait aussi permis de communiquer directement avec vos amis… et même utiliser la console pour dévoiler des jeux via des stream vidéo. Les Nintendo Direct avant l’heure !

Nintendo of America a lancé le projet en 1999 en compagnie de Wizard et souhaitait le sortir dans les trois années suivantes. Toutefois, la couverture réseau n’était pas idéale à l’époque et Nintendo s’est vite rendu compte que seule une partie des utilisateurs pourraient en profiter. Une contrainte loin de la philosophie du constructeur, qui voulait apporter la même expérience à tous. En juillet 2002, le projet a été annulé.

Cependant, tout le travail sur le Pageboy n’a pas été perdu, puisque certaines idées ont été reprises plus tard dans la DS (avec l’outil de chat) ou encore dans la Wii, première vraie console connectée de Nintendo.

Le Pageboy a donc été un véritable précurseur qui n’a pas eu le destin qu’il méritait. Vous pouvez retrouver toute cette histoire dans la vidéo ci-dessous.